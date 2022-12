Prossima fermata Natale: trama, cast e streaming del film

Stasera, martedì 27 dicembre 2022, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Prossima fermata: Natale, film romantico del 2021 diretto da Dustin Rikert. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il film racconta che Angie, una donna che continua a chiedersi come sarebbe la sua vita se avesse sposato un ex fidanzato che è diventato un famoso giornalista sportivo. Grazie a un treno magico che viaggia nel tempo, “condotto da Christopher Lloyd (Ritorno al futuro)” Angie ha una seconda possibilità nella sua vita di 10 anni fa, che la riunisce anche con sua madre, interpretata da un compagno Ritorno al futuro stella, Lea Thompson…

Prossima fermata Natale: il cast

Abbiamo visto la trama di Prossima fermata Natale, ma qual è il cast completo del film? Tra gli attori del film in onda su Rai 2 vediamo Lyndsy Fonseca, Christopher Lloyd, Chandler Massey e Erika Slezak.

Streaming e tv

Dove vedere Prossima fermata Natale in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – martedì 27 dicembre 2022 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.