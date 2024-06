Perché Propaganda Live non va in onda stasera su La7: il motivo, quando torna

Perché Propaganda Live non va in onda stasera, venerdì 7 giugno 2024, su La7? Il programma condotto da Diego Bianchi stasera non andrà in onda per lasciare spazio allo Speciale sulle Elezioni Europee condotto da Enrico Mentana. Quello di Diego Bianchi non è l’unico programma che “salta” durante questa settimana pre-elettorale. Ieri infatti anche Piazzapulita non è andato in onda per lasciare spazio sempre a Mentana. Ma non temete, Diego Bianchi e la sua squadra torneranno in onda tra pochi giorni: lunedì 10 giugno 2024.

I momenti

Il tutorial di Makkox: è un racconto animato da fumetti in cui Makkox propone soluzioni, spesso bizzarre, a problemi di rilievo.

La social top ten: raccoglie contenuti dal web, principalmente dai canali social e li ordina in maniera decrescente dalla decima alla prima posizione in una scala di comicità.

Inchieste e reportage: si tratta della proiezione dei video, dei viaggi e delle inchieste realizzate da Diego e Pierfrancesco.

Il Cartoon di Makkox: trasmesso alla fine di ogni puntata. Marco Dambrosio presenta il suo fumetto animato, spesso riguardante un argomento di attualità già affrontato nel corso della trasmissione.

Streaming e tv