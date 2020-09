Programmato per uccidere, il film: trama, cast e streaming

Su Rete 4 arriva il film Programmato per uccidere, pellicola d’azione del 1990 diretta da Dwight H. Little e con protagonista Steven Seagal (la critica l’ha reputato il suo film migliore). Vediamo qual è la trama e chi vediamo nel cast.

Programmato per uccidere, la trama

L’agente della squadra narcotici, John Hatcher, dopo una recente missione – molto pericolosa – in cui ha perso la vita un suo amico, entra in una profonda crisi e teme di essere diventato come le persone che in genere combatte. Per questo va a confessarsi da un sacerdote il quale lo esorta a mollare tutto e tornare dalla sua famiglia. Johnny a quel punto fa come gli è stato detto, torna a Chicago ad abitare con la madre, la sorella e la nipotina Tracy, vuole vivere lontano dalla violenza e non vuole neanche aiutare il nuovo capo della polizia locale, Rosselli. Presto però, ritrovato l’amico Coatch, apprende notizie allarmanti sulla diffusione in città della crack: la droga viene spacciata per le strade da squadre di violenti giamaicani, guidati dal “maestro”, il trafficante Screwface che elimina brutalmente i suoi nemici. I trafficanti però hanno paura di Hatcher, per questo organizzano un agguato a casa sua e feriscono Tracy, che finisce in coma in ospedale. A quel punto Johnny non può rimanere più in disparte.

Programmato per uccidere, il cast

Chi vediamo nel cast del film? Partiamo dal protagonista, John Hatcher, interpretato da Steven Seagal. Al suo fianco c’è Basil Wallace che interpreta il nemico Screwface. Keith David invece è Max, mentre Joanna Pacula è Leslie. Tom Wright è Charles ed Elizabeth Gracen è Melissa. Danielle Harris è Tracy, mentre Al Israel è Tito Barco. Arlen Dean Snyder interpreta Duvall, mentre Victor Romero Evans è Nesta. Michael Ralph è Monkey, mentre Tony DiBenedetto è Jimmy Fingers. Infine Kevin Dunn interpreta il tenente Sal Roselli, mentre Danny Trejo è Hector.

Programmato per uccidere, dove vedere il film in tv e in streaming

Dove vedere il film Programmato per uccidere? Semplice: sabato 26 settembre 2020, alle ore 21:29, va in onda su Rete 4 in prima tv. Chi vuole seguire il film in diretta può sintonizzarsi sul tasto 4 del telecomando del digitale terrestre o anche al tasto 504 per la versione HD. Chi invece vuole seguirlo in diretta streaming tramite pc, smartphone e tablet può accedere a MediasetPlay e seguire ciò che viene trasmesso in diretta sul canale.

