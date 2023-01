Profunghi, qual è l’azienda della seconda puntata di Boss in incognito 2023, datore di lavoro, location, dove

Qual è l’azienda protagonista della seconda puntata di Boss in incognito 2023, il docu-reality di Rai 2 condotto da Max Giusti? Questa sera ad andare in incognito sarà Riccardo Pezzali, presidente di Profunghi, azienda che da quattro generazioni produce e commercializza svariate tipologie di funghi coltivati.

Sul loro sito si legge: “Dietro alla grande pianificazione logistica della nuova azienda risiedono anni di esperienza nel mondo della coltivazione e lavorazione di funghi. L’attività di coltivazione e successivamente di lavorazione e imballaggio nasce a partire dal 1940, sviluppandosi generazione dopo generazione. Oggi la nuova struttura è guidata dai 3 fratelli Pezzali che hanno scelto di dare maggiore impulso alle attività di trasformazione e confezionamento del prodotto grezzo che la Famiglia Pezzali coltiva nelle proprie fungaie”.

E ancora: “La nuova sede si estende per 2000 mq e vede al suo interno svilupparsi i nuovi uffici e tutta la linea di lavorazione e confezionamento. Particolare spazio è stato dato alle celle frigorifere che occupano una superficie di 400 mq permettendo la conservazione di oltre 30 tonnellate di prodotto fresco. Nuovi macchinari, un sistema computerizzato per il controllo e la logistica, maggiore attenzione agli sprechi e all’eliminazione di passaggi superflui in funzione di un risparmio energetico importante, rendono la nuova struttura una azienda moderna, efficace e responsabile”.

Con sede centrale a San Cesareo, in provincia di Roma, Profunghi vanta 5 siti produttivi dislocati intorno ai Castelli Romani – per un totale di 13 mila mq di coltivazioni -, conta 130 dipendenti e produce 50 mila quintali di funghi all’anno. Nella sua avventura in incognito, Riccardo Pezzali affiancherà i suoi dipendenti: Duilio gli insegnerà a preparare i letti di coltivazione, Veronica lo condurrà in una fungaia mostrandogli come raccogliere i funghi, Sandra lo istruirà nel lavoro di farcitura degli champignon e nel confezionamento dei porcini e con Ramona potrà preparare il misto trifolato. Max Giusti, invece, calatosi nei panni di Josè, incontrerà Alina e, con lei, si cimenterà nella sgambatura e nel confezionamento degli champignon.

L’esperienza di Boss in incognito permetterà ai boss, lavorando gomito a gomito con i propri dipendenti, di conoscere meglio chi lavora per loro e scoprire, più dall’interno, punti di forza e criticità della loro azienda. Dall’altro lato, i lavoratori, senza saperlo, potranno farsi conoscere dai propri titolari, spesso considerati inarrivabili, ma anche conoscerli umanamente, e non solo professionalmente. Due mondi solitamente separati e distanti avranno così l’opportunità di incontrarsi e comprendersi meglio.