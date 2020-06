Prima di lunedì, il film con Vincenzo Salemme: trama, cast e streaming

Prima di lunedì è una commedia del 2016 diretta da Massimo Cappelli che vede nel cast Vincenzo Salemme il quale interpreta un miliardario malavitoso di nome Carlito. Si tratta di una commedia on the road che viene proposta in tv martedì 2 giugno 2020, alle ore 21:20, su Rai 2. Vediamo insieme di cosa parla il film, qual è la trama e chi vediamo nel cast, ma soprattutto dove vederlo in streaming e in tv.

Prima di lunedì, la trama

Il film racconta la storia di Carlito, proprietario di una catena di supermercati. Carlito ha una personalità complessa, pieno d’orgoglio del made in Italy, un miliardario che possiede diverse 500 di tanti colori differenti. Carlito abita a Torino, una città che d’estate si svuota per raggiungere mete balneari più accomodanti, e in un pomeriggio di agosto gli viene chiesto di recapitare un uovo di Pasqua. Guidando la sua 500 verde, Carlito incontrerà Marco e Andrea, due grandi amici che in comune hanno l’affetto per Penelope, ex fidanzata di uno e sorella dell’altro. Penelope sta per sposarsi e Marco, che l’ha amata tanto, non è stato invitato alla cerimonia. Così, mentre cerca di convincere Andrea che non è più innamorato di Penelope, Marco a bordo di un’auto finisce contro la 500 di Carlito. Carlito allora propone a Marco di consegnare l’uovo al posto suo anziché pagargli i danni della macchina, un uovo da portare a Torre del Greco. Marco si farà accompagnare dall’amico e dalla sorella di Andrea, Penelope. Con loro ci sarà anche Chanel.

Prima di lunedì, il cast

Nel cast del film vediamo Carlito interpretato dallo spumeggiante Vincenzo Salemme. Al suo fianco vediamo Fabio Troiano che interpreta Marco e Andrea Di Maria che interpreta l’omonimo Andrea. Martina Stella è invece Penelope, Sandra Milo interpreta Chanel e Sergio Muniz interpreta Blanco.

Prima di lunedì, dove vedere il film: tv e streaming

Dove vedere il film Prima di lunedì in tv? La pellicola va in onda in prima visione martedì 2 giugno 2020 su Rai 2 a partire dalle 21.20. Il secondo canale della Rai è disponibile al tasto 2 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 502 per la versione HD. Su Sky, invece, basta selezionare il tasto 102 del proprio decoder.

Non siete a casa questa sera e non potete utilizzare la tv? Non vi preoccupate, basta avere un pc, uno smartphone o un tablet e potete seguire in streaming il film grazie a RaiPlay, la piattaforma che permette all’utente di usufruire gratuitamente (previa registrazione con mail o social network) di tutti i contenuti Rai. In live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Dove vedere Rai 2 in streaming

