Pretty Woman: le frasi celebri del film

PRETTY WOMAN FRASI – Questa sera, 4 marzo 2020, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda il film Pretty Woman. La commedia romantica per eccezione con protagonisti la bellissima Julia Roberts e l’affascinante Richard Gere.

Ma quali sono le frasi celebri del film Pretty Woman? Vediamole insieme:

Edward: “Che cosa vuoi Vivian?” Vivian: “Voglio la favola”.

“Non sono mai gentili con la gente: sono gentili con le carte di credito”

“Questa è Hollywood, la terra dei sogni. Alcuni si realizzano altri no, ma voi continuate a sognare”

Edward: “Poche persone mi stupiscono”. Vivian: “Sei fortunato, la maggior parte mi sciocca a morte”

“È difficile lasciare andare qualcosa di così bello”

Venditore di cravatte: “Mi scusi signore, esattamente per sfacciata somma di denaro, che intendeva… disinvolta o diciamo spudorata?” Edward Lewis: “Spudorata, diciamo”

Vivian: “È molto più facile credere alle cattiverie, ci hai mai fatto caso?”

Pretty Woman: la colonna sonora

Abbiamo visto le frasi celebri del film Pretty Woman, ma qual è la colonna sonora della commedia romantica degli anni ’90? Il film è diventato famoso anche per la sua colonna sonora, che riprende la canzone del 1964 Oh, Pretty Woman di Roy Orbison, che ha ispirato il titolo del film. Il sottofondo musicale è stato composto da James Newton Howard. Intitolata He Sleeps / Love Theme, questa composizione per pianoforte è ispirata a Racing in the Street di Bruce Springsteen. Nel film sono presenti poi altre canzoni. Eccole:

Wild Women Do – Natalie Cole

Fame ’90 – David Bowie

King Of Wishful Thinking – Go West

Tangled – Jane Wiedlin

It Must Have Been Love – Roxette

Life In Detail – Robert Palmer

No Explanation – Peter Cetera

Real Wild Child (Wild One) – Christopher Otcasek

Fallen – Lauren Wood

Show Me Your Soul – Red Hot Chili Peppers

Curiosità

La ricerca degli attori per Pretty Woman, film in onda stasera su Rai 1, fu un processo abbastanza lungo. Il regista Marshall aveva inizialmente preso in considerazione Christopher Reeve, Daniel Day-Lewis, Denzel Washington e Al Pacino per il ruolo del miliardario Edward Lewis. Stesso discorso per la parte di Vivian. Inizialmente il regista offrì la parte a Karen Allen, Meg Ryan, Michelle Pfeiffer, Molly Ringwald, Daryl Hannah, Jennifer Jason Leigh e Valeria Golino. Quando tutte le attrici rifiutarono il ruolo, il regista decise di affidare la parte alla allora poco conosciuta Julia Roberts: scelta che cambiò la vita dell’attrice che vide la sua carriera decollare.

