Presa Diretta, anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, lunedì 28 settembre 2020

Questa sera, 28 settembre 2020, in prima serata su Rai 3 va in onda Presa Diretta, il programma di approfondimento condotto da Riccardo Iacona. La popolare trasmissione va in onda oggi a partire dalle 21.20. La puntata di stasera sarà dedicata all’inchiesta sui 49 milioni di euro della Lega e sul caso Film Commission. Ma quali sono le anticipazioni, gli ospiti e i temi di Presa Diretta di stasera, 28 settembre? Scopriamolo insieme.

Le anticipazioni della puntata di stasera

Durante la puntata di Stasera di Presa Diretta si cercherà di fare luce sul caso del capannone industriale di Cormano, pagato a peso d’oro dalla Film Commission Lombardia, che ha portato all’arresto dei tre commercialisti vicini alla Lega. Potrebbe esserci un legame tra il caso Film Commission Lombardia e il tesoro scomparso della Lega? Il programma di Rai 3, con la collaborazione dei giornalisti di inchiesta Stefano Vergine e Giovanni Tizian, ha seguito per mesi le inchieste delle Procure di Genova e di Milano sulle tracce dei 49 milioni della Lega, frutto di rimborsi elettorali percepiti irregolarmente e che secondo la Magistratura, vanno restituiti.

Soldi pubblici che oggi sembrano scomparsi. Presa Diretta, secondo le anticipazioni della puntata, ha raccolto testimonianze esclusive, ha studiato le intercettazioni telefoniche e ambientali, ha scandagliato centinaia e centinaia di pagine studiando i documenti di questa vicenda per fare chiarezza sul presunto “sistema” che avrebbe permesso di far sparire i soldi pubblici. Ma che fine ha fatto quel denaro? E che ruolo hanno avuto in questa vicenda i commercialisti vicini alla Lega arrestati per l’affaire Film Commission Lombardia? Di questo si parlerà con servizi e ospiti in studio, nella puntata di oggi, lunedì 28 settembre 2020 con Riccardo Iacona su Rai 3 dalle 21.20.

Ospiti

Ma quali sono gli ospiti di oggi di Presa Diretta? In studio con Riccardo Iacona ci sarà Emiliano Fittipaldi, vicedirettore del quotidiano Domani che molto si è occupato di queste inchieste. Appuntamento a questa sera, 28 settembre 2020, su Rai 3 con la puntata speciale della nuova edizione di Presa Diretta, condotta da Riccardo Iacona, a partire dalle 21,20.

Potrebbero interessarti Boss in incognito streaming e diretta tv: dove vedere l’ultima puntata del programma con Max Giusti The Foreigner: la trama e il finale del film con Jackie Chan Grande Fratello Vip 2020 streaming e diretta tv: dove vedere la quinta puntata live