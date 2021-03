Presa Diretta: anticipazioni della puntata, in onda stasera 15 marzo 2021 su Rai 3

Questa sera, lunedì 15 marzo 2021, va in onda in prima serata una nuova puntata di Presa Diretta, il programma d’inchieste giornalistiche in onda su Rai 3 e condotto da Riccardo Iacona. Tanti gli argomenti affrontati anche in questa puntata, a partire dalle ore 21,20. Di seguito le anticipazioni e i servizi della nuova puntata di Presa Diretta, in onda lunedì 15 marzo 2021 su Rai 3.

I servizi e le inchieste di stasera

Questa sera su Rai 3 la puntata di Presa Diretta dal titolo Processo alla ndrangheta mette al centro una delle più importanti operazioni della storia alla lotta alla criminalità organizzata realizzata dalla Procura di Catanzaro, diretta da Nicola Gratteri. Vale a dire l’inchiesta “Rinascita Scott” che permette di capire come agisce e come pensa la ‘ndrangheta e come riesce ad allearsi con la società, con la politica e con l’economia. Un vero e proprio Stato illegale parallelo.

Al centro dell’indagine, con 479 indagati e 334 persone arrestate nel dicembre 2019, c’è la cosca guidata dal boss Luigi Mancuso e le decine di clan a lui collegati, che comandavano su Vibo Valentia e sulla provincia. Con uno sforzo enorme centinaia di carabinieri dei Ros di Roma, Catanzaro e del Nucleo Investigativo di Vibo Valentia per quattro anni hanno pedinato, monitorato e intercettato decine di ‘ndranghetisti.

Nulla sfuggiva al controllo criminale: appalti, compravendita di beni, intestazioni fittizie, contratti tra privati, acquisizione di imprese, imposizione del pizzo e un enorme giro di usura, un vero e proprio circuito bancario illegale. Gli ‘ndranghetisti sapevano tutto di tutti, quanti soldi sul conto corrente, quali e quante le proprietà immobiliari possedute, ereditate o vendute. E su tutto mettevano il loro cappello. Impressionante, secondo le anticipazioni di Presa Diretta, è il numero di colletti bianchi che si erano prestati agli interessi mafiosi: commercialisti, notai, avvocati, amministratori pubblici e funzionari, personale dei palazzi di giustizia, uomini delle forze dell’ordine.

“Rinascita Scott” è una enciclopedia dell’universo mafioso calabrese, c’è di tutto dentro: decine di omicidi e di lupare bianche, il traffico d’armi e quello internazionale di droga, ma ci sono anche le storie delle persone umili vittime del potere ‘ndranghetista, a dimostrazione che dove comanda la mafia soffrono tutti. Presa Diretta vi aspetta questa sera, lunedì 15 marzo 2021, in prima serata dalle ore 21,20 su Rai 3.

