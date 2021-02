Presa Diretta: anticipazioni della puntata, in onda stasera 15 febbraio 2021 su Rai 3

Questa sera, lunedì 15 febbraio 2021, va in onda in prima serata una nuova puntata di Presa Diretta, il programma d’inchieste giornalistiche in onda su Rai 3 e condotto da Riccardo Iacona. Tanti gli argomenti affrontati anche in questa puntata, a partire dalle ore 21,20. Di seguito le anticipazioni e i servizi della nuova puntata di Presa Diretta, in onda lunedì 15 febbraio 2021 su Rai 3.

I servizi e le inchieste di stasera

Stasera il programma di Rai 3 attraverserà l’Italia per raccontare la crisi economica vista dal basso. I servizi preparati da Riccardo Iacona con Sabrina Carreras Panvini, Giuseppe Lagana, Elena Marzano, Martina Cecchi de Rossi e Torchia Massimiliano, mostreranno la sofferenza dei distretti industriali, la paura di fallire dei commercianti e le saracinesche già abbassate di molti imprenditori che purtroppo hanno già gettato la spugna. Sullo sfondo, uno spauracchio che rischia avere l’effetto di un terrificante tsunami sui lavoratori italiani: la fine del blocco dei licenziamenti e della cassa integrazione Covid che scatterà il prossimo marzo e che potrebbe assestare un colpo durissimo all’occupazione.

L’arma che abbiamo per combattere la crisi economica arriva dall’Europa ed è il Recovery Fund, circa 209 miliardi tra prestiti e sussidi a fondo perduto erogati dalle istituzioni comunitarie per sostenere l’Italia un momento difficilissimo Ma saremo in grado di spenderli al meglio per rimettere in moto il Paese? Perché non basta avere soldi a disposizioni per far ripartire l’economia, bisogna anche riuscire ad impiegarli nel modo giusto evitando sprechi o peggio ancora ruberie di ogni tipo. Lo testimonia la cronica incapacità tutta italiana di utilizzare i Fondi Europei dimostrata nel corso dei decenni. La puntata di oggi di Presa Diretta ci mostrerà sul campo cosa vuol dire sprecare i soldi messi a disposizione all’Europa andando in Puglia, in Sardegna e in Sicilia. E poi in Emilia Romagna, un esempio virtuoso, dove l’organizzazione e la programmazione della spesa sono riuscite a fare la differenza nell’utilizzo dei fondi comunitari. Presa Diretta vi aspetta questa sera, lunedì 15 febbraio 2021, in prima serata dalle ore 21,20 su Rai 3.

