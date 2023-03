Potere assoluto: trama, cast e streaming del film in onda stasera su Rete 4

Questa sera, sabato 18 marzo 2023, va in onda in prima serata su Rete 4 alle 21.25 Potere assoluto, film del 1997 per la regia di Clint Eastwood e basato sul romanzo omonimo di David Baldacci.

Potere assoluto film | Trama

Il film racconta la storia di Luther Whitney, un professionista del furto prossimo al ritiro. Prima di abbandonare il mestiere, però, Luther si prefigge un ultimo grande colpo. Pronto a chiudere la carriera in bellezza, non potrà però prevedere che la padrona di casa abbia rinunciato all’ultimo momento a partire per il week-end insieme al marito; ma, soprattutto, non potrà prevedere che questa riceva in casa il suo amante, e che questo sia il Presidente degli Stati Uniti. Il malvivente finirà dunque per assistere all’omicidio involontario della donna da parte delle guardie del corpo del Presidente, e quando il caso verrà insabbiato Luther diventerà un personaggio molto scomodo, a cui polizia e servizi segreti daranno la caccia.

Potere assoluto film | Cast

Qui di seguito il cast del film al completo, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati:

Clint Eastwood – Luther Whitney

– Luther Whitney Gene Hackman – Presidente Alan Richmond

– Presidente Alan Richmond Ed Harris – Seth Frank

– Seth Frank Laura Linney – Kate Whitney

– Kate Whitney Scott Glenn – Bill Burton

– Bill Burton Dennis Haysbert – Tim Collin

– Tim Collin Judy Davis – Gloria Russell

– Gloria Russell E.G. Marshall – Walter Sullivan

– Walter Sullivan Melora Hardin – Christy Sullivan

– Christy Sullivan Penny Johnson Jerald – Laura Simon

– Laura Simon Richard Jenkins – Michael McCarty

Potere assoluto film |Trailer

Ecco il trailer del film:

Potere assoluto film | Streaming

Dove vedere in tv il film Potere assoluto? La pellicola viene trasmessa, a partire dalle 21,30, stasera – sabato 18 marzo 2023 – su Rete 4. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul quarto canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando.

Ma Potere assoluto è disponibile anche in streaming. Come? Su Mediaset Play, la celebre piattaforma streaming del Biscione, presente sia sul sito ufficiale che sotto forma di app per iOS e Android. Mediaset Play è completamente gratis: per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rete 4.