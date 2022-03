Più forti del destino: la trama della prossima (quarta) puntata e quando va in onda finale stagione

Cosa succederà nella prossima puntata (la quarta e ultima) di Più forti del destino, la nuova serie tv di Canale 5? Nella prossima puntata, in onda venerdì 18 marzo 2022, ci sarà una sontuosa festa in casa di Donna Elvira. Proprio durante questo evento, Rosalia deciderà di prendere la parola per fare un annuncio a dir poco inatteso in presenza di tutti gli ospiti. Spazio poi alle vicende di Libero: la trama della fiction rivelano che nel finale l’uomo verrà arrestato con l’accusa di aver appiccato l’incendio. Costanza, per scagionarlo, si rivolge alla stampa: trattasi di un gesto molto coraggioso che finirà per mandare su tutte le furie Guglielmo

Quante puntate

Abbiamo visto la trama della prossima puntata (quarta e ultima, finale di stagione) di Più forti del destino, ma quante puntate sono previste su Canale 5 e quando vanno in onda? In tutto andranno in onda quattro puntate da due episodi ciascuna (otto in totale). Quando? Mediaset ha deciso di trasmettere la fiction con doppio appuntamento settimanale, il mercoledì e venerdì: la prima puntata andrà in onda mercoledì 9 marzo 2022; l’ultima venerdì 18 marzo 2022. Ma vediamo insieme la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):