Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, venerdì 11 ottobre 2024, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar, film del 2017 diretto da Joachim Rønning e Espen Sandberg, quinto capitolo della serie. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Tredici anni dopo gli eventi del terzo film, il dodicenne Henry Turner sale a bordo dell’Olandese volante per incontrare suo padre, il capitano Will Turner; il ragazzo informa il padre che grazie al Tridente di Poseidone riuscirà a liberarlo spezzando la maledizione che lo lega alla nave, ma Will pensa che il tridente sia impossibile da trovare e pertanto gli intima di lasciar perdere e di non cercarlo mai più.

Nel Mar dei Caraibi, nove anni dopo, il giovane Henry è imbarcato a bordo della HMS Monarch, una nave della Royal Navy che sta dando la caccia ad una nave pirata. I due vascelli entrano nel Triangolo del Diavolo, una regione di acque inesplorate ad ovest delle Isole Sopravento Meridionali da cui le navi difficilmente riescono a fuggire. Henry cerca di avvertire il capitano Toms dell’imminente pericolo, ma viene arrestato per insubordinazione e accusato di tradimento. Nel Triangolo, la Monarch, dopo aver ritrovato i resti della nave pirata inseguita, viene assaltata dalla ciurma dei marinai fantasma della Silent Mary. Gli spettri della Silent Mary, guidati dal terrificante capitano Armando Salazar, uccidono tutti i marinai. Salazar trova tuttavia un manifesto da ricercato ritraente Jack Sparrow e lascia in vita il solo Henry, dato che lascia sempre un uomo vivo per raccontare l’accaduto, quindi lo incarica di informare Sparrow che lui sta venendo ad ucciderlo.

Nel frattempo, sull’isola di Saint Martin, la giovane astronoma Carina Smyth viene condannata a morte con l’accusa di stregoneria per via delle sue conoscenze nell’astronomia e nell’orologeria. La ragazza riesce a fuggire dalla sua cella, ma viene inseguita dalle guardie; successivamente incontra Henry, condannato anch’egli a morte per tradimento e, venuta a sapere dell’interesse del ragazzo per il Tridente, gli rivela di conoscere un modo per trovarlo. I due tentano dunque di fuggire, ma la ragazza viene nuovamente catturata dalla Marina.

Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar: il cast del film



Abbiamo visto la trama di Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar, ma qual è il cast completo del film in onda stasera su Italia 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Johnny Depp: Jack Sparrow

Javier Bardem: Armando Salazar

Brenton Thwaites: Henry Turner

Kaya Scodelario: Carina Smyth

Kevin McNally: Joshamee Gibbs

Golshifteh Farahani: Shansa

David Wenham: Scarfield

Stephen Graham: Scrum

Geoffrey Rush: Hector Barbossa

Angus Barnett: Mullroy

Martin Klebba: Marty

Adam Brown: Cremble

Giles New: Murtogg

Paul McCartney: Jack Teague

Streaming e tv

Dove vedere Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 11 ottobre 2023 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.