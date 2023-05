Perché Pippo Baudo e Katia Ricciarelli si sono lasciati: il motivo

Perché Pippo Baudo e Katia Ricciarelli si sono lasciati? Sono passati quasi vent’anni dalla separazione tra Pippo Baudo e Katia Ricciarelli. Un matrimonio durato 18 anni, finito nel 2004, su cui è stato detto e scritto di tutto. A raccontare i motivi dell’addio è stata la Ricciarelli: “Ci siamo sposati nel 1986, è stato un matrimonio felice – ha spiegato ai microfoni dei Lunatici, su Rai Radio 2 -. Ci siamo incontrati perché qualche volta andavo ospite da lui. C’era solo il buongiorno e buonasera. Ci siamo sposati veramente per amore. Io dicevo, ecco è finalmente arrivato l’uomo della vita. Avevo 40 anni quando ci siamo sposati, lui 50. Eravamo affiatati, lui amava il mio mondo, io rispettavo il suo”. Qualcosa poi non ha funzionato: “Forse la mancanza di dialogo perché io ero spesso fuori mentre lui aveva il suo lavoro in Italia, ha portato a venire a mancare il dialogo, che secondo me non va mai dimenticato”.

Katia Ricciarelli ha poi voluto dare un “consiglio a tutte le coppie: non dimenticatevi mai di parlare, di litigare anche, ma non chiudetevi mai in voi stessi. Questo ci ha fatto del male, per questo ci siamo separati”. Poi ha anche aggiunto: “Ci vuole coraggio a lasciarsi. Per fortuna nel nostro caso non avevamo figli, ma è difficile interrompere una relazione di diciotto anni come la nostra. Però la ragione deve avere la meglio”.

Prima di sposarsi con Pippo Baudo Katia Ricciarelli è stata legata al tenore José Carreras. Una storia durata dal 1972 al 1984. “Mi sono innamorata di lui per il modo in cui cantava ‘Il ballo in maschera’ e con una sola frase sono caduta per terra… Era un birichino simpatico” aveva rivelato la Ricciarelli a Chiambretti, scherzando sul fatto di essere stata in quegli anni “cornuta e felice”. E poi com’è finita questa intensa storia d’amore che li aveva visti anche molto uniti dal punto di vista artistico e professionale? “All’improvviso mi ero stancata di fare la fidanzata e ho detto basta”.

E oggi? “Alla mia età è difficile trovare qualcuno che mi vada bene come compagno. Abbiamo già dato, mi fa più paura questo che l’innamoramento, che invece passa. Mettersi insieme oggi con un compagno e poi non andare d’accordo…come si fa poi? Meglio farsi della passeggiata ma mai dire mai”.