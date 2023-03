Chi è Piccolo G, il cantante (allievo) di Amici 2023

Piccolo G è uno dei cantanti del serale di Amici 2023, che parte su Canale 5 da sabato 18 marzo. Si tratta di un promettente allievo della squadra di Arisa. Il suo vero nome è Giovanni Rinaldi, è nato nel 2000 in provincia di Macerata. La sua età è dunque di 22 anni. Si tratta di uno dei giovani talenti emersi da questa edizione del talent di Maria De Filippi.

Appassionato di musica sin da piccolo, ha iniziato a suonare la chitarra all’età di 12 anni, mentre a 16 si è innamorato del rap. Così ha iniziato a praticare il freestyle. Frequenta l’Università. Secondo Novella 2000, tra le sue passioni ci sono anche la filosofia e della letteratura. La sua carriera è iniziata pubblicando i primi lavori su YouTube e Spotify con l’alias Junior G.

Con questo nome ha partecipato a un contest Honiro piazzandosi quarto e pubblicando successivamente il singolo Nike e tuta sul canale di Honiro Ent, prodotto da DOD. Nella seconda metà del 2019 ha pubblica i singoli Ho fame e Non lo sai. Dopo qualche mese di pausa, dal 2020 torna con il nome d’arte Piccolo G. Esce il singolo Gridano, prodotto da David Ice, e a ottobre di quell’anno RIOT, album di Izi, in cui lui compare per la traccia Domani con Federica Abbate. Il suo ultimo brano si intitola Canzoni d’amore. Poi la grande svolta per Piccolo G quando entra nella scuola di Amici 2023. È stato scelto da Rudy Zerbi, che gli ha dato un banco. Ha vinto la possibilità di lavorare con il produttore Zef.

Vita privata: fidanzata e Instagram

Non sappiamo molto della vita privata di Piccolo G. Non sappiamo dunque se ha o meno una fidanzata. Durante Amici c’è stato un bacio con Federica. Molto attivo sui social, su Instagram è seguito da quasi 80mila persone.