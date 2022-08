Piccoli segreti, grandi bugie: quante puntate, durata e quando finisce

Da quante puntate è composto Piccoli segreti, grandi bugie? Si tratta di una commedia italiana, uscita nel 2016 con la regia di Fabrizio Costa e con protagonisti Giuseppe Zeno e Chiara Francini. La storia è ambientata in un piccolo paesino in provincia de L’Aquila e racconta di come i cittadini abbiano trovato un modo per rimettersi in piedi dopo il terremoto del 2009. Luca è un imprenditore e cerca di attirare turisti con il suo hotel. Un giorno, però, arriva un’agenzia promozionale che stronca la sua offerta e pubblica una cattiva recensione che manda Luca su tutte le furie. Per questo l’imprenditore arriva a protestare fino in Piemonte dove si trova la ditta e si imbatte in Isa, addetta alla correzione delle bozze. La donna è incuriosita dalla sua polemica così decide di seguirlo in Abruzzo e constatare con i suoi occhi se dice il vero. Ma da quante puntate è composta la commedia e quanto dura?

Quante puntate e durata

Piccoli segreti, grandi bugie è un film, per cui non è suddiviso in puntate e va in onda semplicemente nell’arco di una serata. La messa in onda è prevista per giovedì 25 agosto 2022 in prima serata su Rai 1 a partire dalle 21:25. Il termine invece è previsto per le 23:30, poco prima del TG1 Sera. Si tratta di un film che però fa parte di un ciclo romantico intitolato Purché finisca bene. La durata complessiva è di 100 minuti.

Piccoli segreti, grandi bugie streaming e TV

Dove vedere Piccoli segreti, grandi bugie in streaming e TV? Il film va in onda giovedì 25 agosto 2022 in prima serata, dalle ore 21:20, in prima serata su Rai 1. Chi è interessato a seguire la diretta televisiva può sintonizzarsi sul tasto 1 del telecomando oppure al tasto 501 per la versione HD. Se vi interessa seguire il film in streaming potete accedere a RaiPlay in modo del tutto gratuito una volta effettuato il login che può avvenire anche tramite social (Facebook e Gmail). Effettuato l’accesso potrete scegliere il canale in streaming che vi interessa.