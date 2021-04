Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 15 aprile 2021

Questa sera, giovedì 15 aprile 2021, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. L’apprezzato programma anche stasera avrà come sempre al centro i temi di più stretta attualità politica ed economica, a cominciare dall’emergenza Covid. Non mancheranno i servizi e le inchieste. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 15 aprile, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

In primo piano stasera ci saranno la campagna vaccinale a singhiozzo, la sospensione americana del vaccino Johnson&Johnson e la rabbia dei ristoratori. Tra gli ospiti di Corrado Formigli: il Segretario del Partito Democratico Enrico Letta, l’immunologa dell’Università di Padova Antonella Viola, il fisico dell’Università di Trento Roberto Battiston, il Direttore dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) Nicola Magrini, l’infettivologo dell’Ospedale Sacco di Milano Massimo Galli, lo chef Giorgio Locatelli e i giornalisti Annalisa Cuzzocrea e Paolo Mieli. Nel corso della serata, come sempre, un nuovo racconto dello scrittore Stefano Massini.

In tv e streaming

Dove vedere le puntate e i servizi di Piazzapulita in diretta tv o in live streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando, al 507 (per la versione in HD) del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i giovedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Corrado Formigli in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.

