Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 9 dicembre 2021

Questa sera, giovedì 9 dicembre 2021, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, il conduttore sarà anche inviato, e realizzerà importanti reportage. Tra le novità una rubrica curata da Selvaggia Lucarelli dal nome #PiazzaSelvaggia. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 9 dicembre, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Stasera nel corso del programma condotto da Corrado Formigli si parlerà di tanti argomenti diversi, principalmente a sfondo politico, ma non solo. Tra i temi trattati: che fine ha fatto la lobby nera? Sono stati presi provvedimenti da Fratelli d’Italia e dalla Lega? A due mesi dall’inchiesta di Fanpage trasmessa in esclusiva televisiva dal programma, la squadra di Corrado Formigli tornerà sulle tracce dei personaggi coinvolti. Di seguito gli ospiti della puntata di oggi di PiazzaPulita: il giornalista e scrittore Roberto Saviano; l’informatico epidemiologo della Northeastern University di Boston Alessandro Vespignani; il Sottosegretario di Stato per la Salute Pierpaolo Sileri e i giornalisti Francesco Cancellato, Federico Rampini e Andrea Scanzi.

In tv e streaming

Dove vedere le puntate e i servizi di Piazzapulita in diretta tv o in live streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando, al 507 (per la versione in HD) del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i giovedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Corrado Formigli in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.