Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 8 ottobre

Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 8 ottobre 2020

Questa sera, giovedì 8 ottobre 2020, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. L’apprezzata trasmissione anche stasera avrà come sempre al centro i temi di più stretta attualità politica ed economica, a cominciare dal Coronavirus. Non mancheranno i servizi e le inchieste. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 8 ottobre, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Durante la puntata di stasera, 8 ottobre, si parlerà dell’emergenza Coronavirus in Italia e in Campania dove gli ospedali sarebbero in difficoltà dal punto di vista dei tamponi. Prevista la messa in onda di un’inchiesta che potrebbe far parlare e non poco. Poi si tratteranno altri temi come quello dei migranti e dell’economia italiana. Prevista poi la presenza in studio e in collegamento di tanti ospiti come: la giornalista Tiziana Ferrario; il giornalista e conduttore di DiMartedì, Giovanni Floris; il professore di microbiologia dell’Università di Padova, Andrea Crisanti; il viceministro della salute, Pierpaolo Sileri; la portavoce di Sea-Watch Italia, Giorgia Linardi; e il Presidente di Confindustria, Carlo Bonomi.

In tv e streaming

Dove vedere le puntate e i servizi di Piazzapulita in diretta tv o in live streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando, al 507 (per la versione in HD) del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i giovedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Corrado Formigli in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.

Potrebbero interessarti Miracle Workers – Dark ages torna con la seconda stagione su Italia 1: trama e cast Nero a metà 3 si farà: le anticipazioni sulla terza stagione e quando va in onda Chi vuol essere milionario: torna questa sera su Canale 5 il quiz di Gerry Scotti