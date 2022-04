Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 7 aprile 2022

Questa sera, giovedì 7 aprile 2022, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, il conduttore sarà anche inviato, e realizzerà importanti reportage. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 7 aprile 2022, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Le testimonianze dal massacro di Bucha, gli orrori di Mariupol, i nuovi fronti dei combattimenti: questi gli argomenti principali del nuovo appuntamento con Corrado Formigli su La7. Tra gli ospiti che parleranno a Piazzapulita della guerra in Ucraina il vice segretario generale della NATO Mircea Geoana; l’ambasciatore Riccardo Sessa; i giornalisti sul campo in Ucraina Luciana Coluccello e Lorenzo Cremonesi; il sociologo Alessandro Orsini; lo storico Paolo Mieli; i giornalisti Alberto Negri, Alessandro Sallusti e Marco Tarquinio e Nunzia De Girolamo. Nel corso della serata tornerà anche lo scrittore Stefano Massini con uno dei suoi racconti.

In tv e streaming

Dove vedere le puntate e i servizi di Piazzapulita in diretta tv o in live streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i giovedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Corrado Formigli in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.