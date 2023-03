Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 30 marzo 2023

Questa sera, giovedì 30 marzo 2023, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, al centro l’analisi dei fatti e della politica, i commenti e i reportage. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 30 marzo 2023, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Spazio ai principali temi della politica e dell’attualità, a cominciare dall’emergenza migranti. Ospiti di Corrado Formigli: la deputata del Pd Laura Boldrini, il direttore di Pop Economy Francesco Specchia, il leader di Azione Carlo Calenda, Luca Cordero di Montezemolo, Chiara Appendino del M5S, Italo Bocchino, Christian Raimo, Nunzia De Girolamo, lo storico dell’alimentazione Alberto Grandi e il foodblogger Lorenzo Biagiarelli.

In tv e streaming

Dove vedere le puntate e i servizi di Piazzapulita in diretta tv o in live streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i giovedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Corrado Formigli in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.