Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 29 ottobre

Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 29 ottobre 2020

Questa sera, giovedì 29 ottobre 2020, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. L’apprezzata trasmissione anche stasera avrà come sempre al centro i temi di più stretta attualità politica ed economica, a cominciare dal Coronavirus. Non mancheranno i servizi e le inchieste. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 29 ottobre, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Durante la puntata di stasera, 29 ottobre, verranno puntati i riflettori sulla crisi sanitaria legata al Covid-19. Le ultime regole imposte dal decreto del Governo per cercare di arginare i contagi da coronavirus hanno creato molte polemiche. Bar e ristoranti chiusi alle 18; stop a piscine, cinema e teatri; no a congressi, convegni, fiere. Ma quali saranno le conseguenze economiche? Le ultime stime parlano di un crollo dei consumi che potrebbe essere di 229 miliardi entro la fine del mese. Solo nel settore della ristorazione, 500 mila aziende potrebbero chiudere mettendo a repentaglio 300 mila posti di lavoro. Per questi settori in crisi il Governo ha appena stanziato 5 miliardi di euro a fondo perduto entro metà novembre, basteranno? Intanto, il malcontento sociale aumenta e le categorie più colpite dalla pandemia protestano. Piazzapulita (29 ottobre) interrogherà la “pancia” del Paese per capire come potrà evolversi la protesta. Ci sarà spazio anche per servizi e dibattiti sullo situazione dei nostri ospedali, sul caso tamponi e sulla situazione nel resto d’Europa, con focus mirati verso Francia e Germania che hanno appena deciso di varare un secondo lockdown. Infine, Corrado Formigli mostrerà ai suoi telespettatori un racconto dell’America divisa, con un reportage dalla Florida, uno degli Stati chiave delle imminenti elezioni presidenziali USA. Tra gli ospiti annunciati della puntata di Piazzapulita di oggi, 29 ottobre, troviamo: il Direttore dell’Istituto Mario Negri Giuseppe Remuzzi; l’infettivologo dell’Ospedale Sacco di Milano Massimo Galli; i giornalisti Mario Calabresi, Alessandro De Angelis, Massimo Giannini, Antonio Padellaro, Federico Rampini, Elena Stancanelli e lo chef Fabio Picchi. Nel corso della puntata, inoltre, due interviste alla scrittrice Simonetta Agnello Hornby e allo scienziato Stefano Mancuso. Immancabile l’intervento dello scrittore Stefano Massini.

In tv e streaming

Dove vedere le puntate e i servizi di Piazzapulita in diretta tv o in live streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando, al 507 (per la versione in HD) del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i giovedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Corrado Formigli in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.

