Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 19 novembre

Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 19 novembre 2020

Questa sera, giovedì 19 novembre 2020, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. L’apprezzato programma anche stasera avrà come sempre al centro i temi di più stretta attualità politica ed economica, a cominciare dal Coronavirus. Non mancheranno i servizi e le inchieste. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 19 novembre, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Durante la puntata di stasera, giovedì 19 novembre, verranno puntati i riflettori sulla crisi sanitaria legata al Covid-19. In particolare ci sarà un’interessante intervista al viceministro della Salute Pierpaolo Sileri, per affrontare i temi di stretta attualità legati alla pandemia. A che punto è la corsa al vaccino? Quando arriveranno le prime dosi in Italia? Dopo le strette introdotte dal Governo per allentare i contagi, con la divisione del Paese in zone rosse, arancioni e gialle, quali saranno le prossime mosse? In vista del Natale ci saranno delle riaperture?

Linda Giannattasio ci parlerà dei vari vaccini che sono ormai in dirittura d’arrivo, della fase di acquisto, distribuzione e somministrazione. Al momento in Italia un vero piano strutturato non c’è. Lo dovrà elaborare il commissario Domenico Arcuri. Chi, dove e quando si occuperà della distribuzione del vaccino in Italia?

E ancora tra i servizi della puntata di oggi uno dedicato ai rider, che già dalla prima ondata sono stati gli invisibili della pandemia. Davanti alle telecamere di Piazzapulita reclamano: “Non siamo schiavi, abbiamo bisogno di diritti. Abbiamo famiglie, se non lavoriamo loro non mangiano”.

In tv e streaming

Dove vedere le puntate e i servizi di Piazzapulita in diretta tv o in live streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando, al 507 (per la versione in HD) del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i giovedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Corrado Formigli in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.

