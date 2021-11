Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 18 novembre 2021

Questa sera, giovedì 18 novembre 2021, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, il conduttore sarà anche inviato, e realizzerà importanti reportage. Tra le novità una rubrica curata da Selvaggia Lucarelli dal nome #PiazzaSelvaggia. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 18 novembre, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Stasera nel corso del programma condotto da Corrado Formigli si parlerà di tanti argomenti, a partire da un reportage sulla tragedia che si consuma alle porte dell’Europa, tra gruppi neonazisti che sfilano per le strade di Varsavia e migranti respinti con i cannoni ad acqua al confine tra Polonia e Bielorussia. Spazio poi a un focus dedicato alla quarta ondata della pandemia, con relativo dibattito sulle restrizioni allo studio del governo per arginare la crescita dei contagi, con possibili restrizioni proprio durante le festività natalizie. Inoltre si inizia a valutare l’idea di imporre limitazioni agli spostamenti solo ai no-vax, come chiedono alcuni Presidenti di Regione. Torna Selvaggia Lucarelli con la sua rubrica PiazzaSelvaggia, in cui la giornalista dirà la sua sui fatti e personaggi del momento, commentando l’attualità del Paese con il suo inconfondibile stile graffiante e inconfondibile.

Di seguito gli ospiti della puntata di oggi di PiazzaPulita: il professore ordinario dell’Università Bocconi di Milano Tito Boeri; il professore di microbiologia dell’Università di Padova Andrea Crisanti; il Ministro alla Transizione Ecologica Roberto Cingolani e i giornalisti Mario Calabresi, Selvaggia Lucarelli e Federico Rampini. Nel corso della serata tornerà anche lo scrittore Stefano Massini con uno dei suoi racconti.

