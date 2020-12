Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 17 dicembre

Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 17 dicembre 2020

Questa sera, giovedì 17 dicembre 2020, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. L’apprezzato programma anche stasera avrà come sempre al centro i temi di più stretta attualità politica ed economica, a cominciare dal Coronavirus. Non mancheranno i servizi e le inchieste. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 17 dicembre, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Quella di stasera è una puntata speciale dal titolo La ricaduta. Un viaggio-inchiesta per tracciare l’anatomia della seconda ondata di Covid in Italia. Come è stato possibile toccare nuovi record di malati e decessi? Di chi è la responsabilità di ritardi ed omissioni? Le ferie spensierate, le vacanze d’agosto, il virus “clinicamente morto” e le manifestazioni dei negazionisti; e poi la riesplosione dei contagi e la drammatica crisi sanitaria. L’anatomia della seconda ondata sarà al centro della puntata speciale di Piazzapulita di questa sera, 17 dicembre. Le telecamere del programma di Corrado Formigli raccontano i mesi della nuova epidemia di Covid-19, che questa volta ha colpito non solo il nord Italia ma anche i fragili sistemi sanitari del sud. Lo speciale La ricaduta è in onda stasera su La7 con Corrado Formigli, Selvaggia Lucarelli e Filippo Santelli.

In tv e streaming

Dove vedere le puntate e i servizi di Piazzapulita in diretta tv o in live streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando, al 507 (per la versione in HD) del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i giovedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Corrado Formigli in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.

