Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 15 ottobre

Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 15 ottobre 2020

Questa sera, giovedì 15 ottobre 2020, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. L’apprezzata trasmissione anche stasera avrà come sempre al centro i temi di più stretta attualità politica ed economica, a cominciare dal Coronavirus. Non mancheranno i servizi e le inchieste. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 15 ottobre, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Durante la puntata di stasera, 15 ottobre, si parlerà degli errori e l’impreparazione dell’Italia alla seconda ondata della pandemia da coronavirus. Dopo l’inchiesta della scorsa settimana Piazzapulita torna a Napoli ad indagare sullo stato della sanità campana. Tra gli ospiti di Corrado Formigli: l’immunologo del Policlinico Umberto 1 Francesco Le Foche, il professor Tito Boeri; l’informatico epidemiologo della Northeastern University di Boston Alessandro Vespignani; i giornalisti Mario Calabresi, Antonio Padellaro, Selvaggia Lucarelli (tpi.it) e Francesco Borgonovo e lo scrittore Maurizio De Giovanni. Nel corso della serata, come sempre, un nuovo racconto dello scrittore Stefano Massini.

In tv e streaming

Dove vedere le puntate e i servizi di Piazzapulita in diretta tv o in live streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando, al 507 (per la versione in HD) del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i giovedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Corrado Formigli in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.

