Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 10 dicembre

Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 10 dicembre 2020

Questa sera, giovedì 10 dicembre 2020, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. L’apprezzato programma anche stasera avrà come sempre al centro i temi di più stretta attualità politica ed economica, a cominciare dal Coronavirus. Non mancheranno i servizi e le inchieste. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 10 dicembre, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Durante la puntata si parlerà ovviamente dell’emergenza Covid 19 in Italia e in particolare del nuovo Dpcm introdotto in vista delle festività natalizie con il quale si vietano gli spostamenti tra regioni e l’uscita dai comuni il 25 e il 26 dicembre e anche l’1 gennaio, anche se su quest’ultima norma pare che Conte potrebbe aprire uno spiraglio e concedere maggiore flessibilità. Si parlerà anche dei vaccini, con le prime dosi somministrate nel Regno Unito e l’arrivo previsto in Italia nel mese di gennaio.

Ci sono 24mila medici fermi: aspettano l’assegnazione delle borse di specializzazione. Ricorsi ed errori hanno ritardato tutto: tra i motivi, anche una domanda sbagliata nel test. Sarà questo uno dei servizi da non perdere stasera a Piazzapulita. E poi il caso della casa di lusso di Vittorio Zaniboni. Quinto piano. Nove locali. Ha chiesto il bonus spesa. Tanti gli ospiti come sempre: Pier Luigi Bersani, il medico e coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico Agostino Miozzo, il giornalista Mario Calabresi, il direttore di Domani Stefano Feltri.

In tv e streaming

Dove vedere le puntate e i servizi di Piazzapulita in diretta tv o in live streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando, al 507 (per la versione in HD) del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i giovedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Corrado Formigli in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.

