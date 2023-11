Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo – Il ladro di fulmini: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, 18 novembre 2023, su Italia 1 va in onda in prima serata dalle 21.20 il film Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo – Il ladro di fulmini del 2010, diretto da Chris Columbus. Il film è un adattamento del romanzo Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo: il ladro di fulmini, il primo capitolo della serie letteraria Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo scritta da Rick Riordan. Protagonista della pellicola è il giovane attore Logan Lerman (Percy Jackson) accompagnato dai due suoi amici: Alexandra Daddario (Annabeth Chase), e Brandon T. Jackson (Grover Underwood). Vediamo la trama, il cast e dove vederlo in streaming del film su Italia 1.

Trama

Il film è ambientato al giorno d’oggi, in due mondi paralleli: New York City e il Monte Olimpo, abitato dalle mitiche divinità greche, situato a centinaia di metri sopra l’Empire State Building. Il film inizia con il Dio Poseidone (Kevin McKidd) che, uscito dalle acque, incontra suo fratello Zeus (Sean Bean), sul ponte di osservazione dell’Empire State Building. Zeus dice a Poseidone che la Folgore, che gli dà il controllo su tutti i fulmini, è stata rubata. Zeus è convinto che il responsabile del furto sia il figlio di Poseidone. Se il fulmine non gli sarà restituito entro la mezzanotte del 21 giugno, nel solstizio d’estate, Zeus scatenerà la guerra sulla Terra.

Subito dopo la vicenda si sposta tra i terrestri. Percy Jackson (Logan Lerman) è un ragazzo dislessico e iperattivo che vive a New York con sua madre Sally, una donna dolce e amabile, e il patrigno Gabe Uglaino, un uomo egoista e sgradevole che Percy detesta. Dopo aver cambiato ben sei istituti d’istruzione, Percy ora frequenta la Yancy Academy, una scuola per “ragazzi difficili” di New York. Il migliore amico di Percy è Grover (Brandon T. Jackson), un coetaneo con problemi di deambulazione, che si muove grazie ad un paio di stampelle. Un giorno Percy si reca con la sua classe in visita al Metropolitan Museum of Art. In una galleria di sculture di divinità greche, Mr. Brunner (Pierce Brosnan), l’insegnante di latino, tiene lezioni su di loro.

Il signor Brunner è su una sedia a rotelle motorizzata, con le gambe nascoste da una coperta. L’insegnante spiega come gli dei spesso venivano sulla Terra e avevano relazioni amorose con i mortali, generando anche bambini. La signora Dodds, la professoressa che ha portato la classe in gita, chiede se può parlare con Percy lontano dagli altri studenti. Giunti in una stanza adiacente, la signora Dodds si trasforma in una delle Erinni e chiede a Percy di darle il fulmine che ha rubato.

Percy è inorridito e non ha idea di cosa stia parlando, ma intervengono il professor Brunner e Grover, che la minacciano, facendola scappare. Il signor Brunner consegna a Percy una penna, dicendogli che è un’arma potente e che lo proteggerà. Poi incarica Grover di portare Percy e la madre lontano dalla città. Né Grover né Mr. Brunner offrono a Percy ulteriori spiegazioni. Lungo il tragitto in macchina, Sally dice a Percy che lo sta portando in un “campo per persone davvero speciali”. Mentre proseguono, Sally inizia a raccontare a Percy di come ha incontrato suo padre, un uomo di cui non pronuncia mai il nome.

Dice che era davvero innamorato di lei e Percy e insiste sul fatto che è stato costretto ad andarsene, ma non li ha abbandonati. Durante il cammino l’automobile viene dirottata dal Minotauro. Davanti all’orribile bestia Grover si sfila i pantaloni, rivelando che le sue gambe sono quelle di una capra, complete di zoccoli. Grover può camminare e correre perfettamente. I tre fuggono, ma il Minotauro li raggiunge, dissolvendo la madre di Percy in un nube luminosa. Il ragazzo lo affronta adoperando la penna di Brunner, che si trasforma magicamente in una spada greca. Subito dopo Percy sviene e si risveglia dopo tre giorni nell’infermeria del Campo Mezzosangue, dove vivono tutti i semidei americani.

Il centro è diretto dal sig. Brunner, che ha assunto le sembianze del centauro Chirone, il mitico istruttore di eroi come Eracle, Teseo, Achille ed Enea. Da quel momento il giovane Percy viene catapultato nel mondo parallelo della mitologia greca: scopre di essere un semidio, nato dall’unione di sua madre con il dio del mare Poseidone, e di possedere poteri incredibili come la manipolazione dell’acqua e l’uso dell’acqua per guarire.

Scopre inoltre che i ragazzi ospiti del campo sono tutti sono creature mitologiche come lui, a iniziare dal satiro Grover, che è il suo custode, e poi Luke, figlio di Ermes, e Annabeth (Alexandra Daddario), figlia della dea Atena, con la quale stringe una particolare amicizia. Durante la permanenza nel campo Percy è attaccato dallo zio Ade (Steve Coogan), che vuole il fulmine per sé. Ade gli rivela che sua madre non è morta ma è sua prigioniera negli Inferi e che la farà ritornare sulla Terra sana e salva solo se Percy gli consegnerà la Folgore.

Scosso da questa rivelazione, Percy partirà subito con Grover e Annabeth in un viaggio avventuroso per trovare il vero colpevole del furto della Folgore, scongiurare la furia di Zeus e salvare sua madre, vittima innocente della guerra fra gli dei. Nel loro itinerario i tre giovani seguiranno la mappa donatagli da Luke, che prova un forte rancore nei confronti del padre Hermes per non averlo mai cercato.

Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo – Il ladro di fulmini: il cast

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film? Protagonisti sono Logan Lerman, Pierce Brosnan, Rosario Dawson, Uma Thurman, Sean Bean, Catherine Keener, Kevin McKidd, Erica Cerra, Steve Coogan, Joe Pantoliano, Alexandra Daddario, Melina Kanakaredes, Brandon T. Jackson, Chelan Simmons, Jake Abel, Stefanie von Pfetten, Marie Avgeropoulos. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Logan Lerman: Percy Jackson

Brandon T. Jackson: Grover Underwood

Alexandra Daddario: Annabeth Chase

Jake Abel: Luke Castellan

Uma Thurman: Medusa

Catherine Keener: Sally Jackson

Pierce Brosnan: Chirone

Sean Bean: Zeus

Rosario Dawson: Persefone

Steve Coogan: Ade

Kevin McKidd: Poseidone

Julian Richings: Caronte

Melina Kanakaredes: Atena

Dylan Neal: Ermes

Chelan Simmons: Silena Beauregard

Erica Cerra: Era

Serinda Swan: Afrodite

Joe Pantoliano: Gabe Ugliano

