Per qualche dollaro in più: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Stasera, sabato 10 agosto 2024, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Per qualche dollaro in più, film del 1965 diretto da Sergio Leone. Si tratta del secondo film della cosiddetta trilogia del dollaro diretta da Leone e interpretata da Clint Eastwood.

Trama

Nuovo Messico. El Indio, capo di una feroce banda di fuorilegge, viene liberato dai suoi uomini da un carcere messicano. Durante la fuga uccide spietatamente sia le guardie sia il capitano della prigione, lasciando vivo solo un soldato perché possa raccontare a tutti quello che ha visto.

Nel frattempo, in un’altra zona del West, un cacciatore di taglie, il Monco, così chiamato per l’abitudine di usare solo la mano sinistra lasciando la destra sempre libera per sparare, vaga per il paese alla ricerca dei più “remunerativi” criminali della zona, e come lui anche il colonnello Douglas Mortimer, ex ufficiale sudista dalle maniere raffinate ma abile bounty-killer, è intento nello stesso lavoro. Benché in luoghi diversi, i due mettono gli occhi sulla ricca taglia dell’Indio, ma mentre per il Monco è solo una questione di denaro, il colonnello lo vuole anche per un’altra ragione.

L’Indio si ricongiunge ai suoi compagni e subito architetta il piano d’assalto alla banca di El Paso, la più impenetrabile e sicura dello Stato, spiegando agli inizialmente diffidenti seguaci che contiene al suo interno un mobile intagliato, che maschera una cassaforte con ben mezzo milione di dollari in contanti, della cui esistenza ha saputo grazie al costruttore, un artigiano conosciuto durante il periodo passato in prigione e che ha ucciso durante la sua sanguinosa evasione.

Il Monco e il colonnello si ritrovano entrambi a El Paso per seguire da vicino le mosse della banda: il Monco, grazie a un ragazzino che gli dà informazioni, scopre la presenza del colonnello in città, iniziando a seguirlo e a prendere informazioni su di lui da il Profeta, un vecchio pioniere che fra l’altro conosce bene Mortimer. Durante un momento di apparente calma, il colonnello trova parte della banda dell’Indio in città e, volendo saggiarne le intenzioni, accende un fiammifero sulla guancia di Wild, un pericoloso criminale. Deciso a rimanere l’unico pretendente alla taglia dell’Indio, il Monco sfida a duello il colonnello in una prova notturna di abilità con le pistole. Durante l’incontro il Monco spara per primo al cappello del colonnello, che in seguito ricambia il favore sparando più volte a quello del più giovane e irruente pistolero. Dopo il confronto i due, constatata l’identica capacità, si mettono d’accordo per collaborare e spartirsi i soldi ricavati dalla taglia dell’Indio e di quelle dei suoi gregari: durante la pianificazione, il colonnello, più freddo e razionale del Monco, lo convince a infiltrarsi tra le file dell’Indio, facendo evadere un suo uomo, Sancho Perez, detenuto in un carcere messicano, e arrivando così fino a lui.

Clint Eastwood: il Monco

Lee Van Cleef: Colonnello Douglas Mortimer

Gian Maria Volonté: el Indio

Mario Brega: Niño

Rosemarie Dexter: sorella del Colonnello Douglas Mortimer

Luigi Pistilli: Groggy

Klaus Kinski: Wild

Joseph Egger: Profeta

Panos Papadopulos: Sancho Perez

Benito Stefanelli: Luke

Roberto Camardiel: telegrafista di Tucumcari

Jesús Guzmán: passeggero del treno per Tucumcari

Aldo Sambrell: Cuchillo

Luis Rodrìguez: Manuel

Frank Braña: Blackie

José Canalejas: Chico

Tomás Blanco: sceriffo di Tucumcari

Lorenzo Robledo: Brad

Sergio Mendizábal: direttore della banca di Tucumcari

Dante Maggio: falegname

Diana Rabito: ragazza con Callaway

Giovanni Tarallo: telegrafista di Santa Cruz

Mario Meniconi: capotreno

Edmondo Tieghi: abitante di Agua

