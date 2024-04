Pechino Express 2024: le anticipazioni (tappe e coppie) della sesta puntata, 11 aprile

Questa sera, giovedì 11 aprile 2024, alle ore 21,15 su Sky Uno va in onda la quinta puntata di Pechino Express 2024, l’undicesima edizione del docu-reality condotto da Costantino della Gherardesca, con Fru dei The Jackal come inviato speciale. In questa stagione Pechino Express esplorerà l’Asia meridionale, per un tragitto che partirà nell’estremo oriente tra Vietnam del nord e Laos giungendo poi in Sri Lanka, nella parte centrale del continente. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

L’ultima tappa in Laos si preannuncia intensissima per le sei coppie ancora in gara. Costantino Della Gherardesca e Fru sorprenderanno i concorrenti con un cambio di rotta inaspettato: le coppie saranno mischiate, costringendo i viaggiatori a collaborare con nuovi compagni di avventura. L’obiettivo è testare la loro capacità di adattamento e la loro forza di volontà, anche lontano dalla propria metà fissa. Le nuove formazioni dovranno affrontare diverse prove intermedie, rese ancora più difficoltose dalla necessità di creare un’intesa immediata e di superare le inevitabili incomprensioni.

Una coppia sarà eliminata e non avrà dunque la possibilità di volare verso lo Sri Lanka, terza e ultima tappa di questa avventura mozzafiato lungo la Rotta del Dragone. Quali saranno le nuove coppie formate da Costantino e Fru? Riusciranno i concorrenti a superare le sfide che li attendono? Ma soprattutto, chi dovrà abbandonare il sogno di Pechino Express?

Ma non finisce qui: un’inaspettata new entry animerà la gara: i “Lumaconi”, Maria Rosa Petolicchio e Dario Vergassola, già protagonisti della scorsa edizione, che torneranno a mettere alla prova le loro abilità. Il loro ruolo tuttavia costituirà un mistero per le coppie in gara, quasi quanto l’inquietante prova che li attende alla fine.

Con il fiato sospeso e il cuore in gola, le coppie in gara si preparano ad affrontare una delle prove più temute di tutto il viaggio: i Sette Mostri. Questa sfida culinaria porterà i concorrenti di fronte a una ruota imprevedibile, dove saranno presentati sette alimenti estranei alle nostre abitudini, ma radicati nella tradizione locale. Svuotare i propri piatti sarà l’unica via percorribile per avanzare verso il traguardo di tappa. L’ultima parola spetterà, come sempre, alla busta nera di Pechino Express: la tappa sarà eliminatoria o no? Chi riuscirà a superare questa prova cruciale e ad assicurarsi un posto nel prossimo Paese di questa straordinaria avventura?

Streaming e tv

Dove vedere Pechino Express 2024 in diretta tv e live streaming? Il reality, come detto, va in onda il giovedì sera alle ore 21,15 su Sky Uno. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo live o in differita anche in streaming tramite la piattaforma – riservata agli abbonati Sky – SkyGo o sulla piattaforma a pagamento Now. Dopo il suo passaggio su Sky, il programma andrà in onda anche in chiaro su Tv8. Non è ancora stata annunciata la data ma, salvo sorprese, si dovrebbe seguire lo stesso cronoprogramma dell’edizione 2023, con la messa in onda in chiaro nell’autunno del 2024.