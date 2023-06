Parata 2 giugno 2023 a Roma streaming e diretta tv: dove vederla

Oggi, venerdì 2 giugno 2023, torna l’appuntamento con la Parata militare ai Fori Imperiali di Roma. L’evento ricorre ogni anno per celebrare la Festa della Repubblica. Cosa si celebra, esattamente? Ogni anno, il 2 giugno ricorre l’anniversario del referendum del 1946, grazie al quale fu abolita la monarchia. Al suo posto subentrò la Repubblica, quella che appunto festeggiamo ogni anno. E, come da tradizione, anche per venerdì 2 giugno a Roma si celebra la parata in via dei Fori Imperiali. Dove vedere la parata del 2 giugno 2023 a Roma in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La parata militare, come da tradizione, sarà trasmessa in diretta dal TG1, quindi su Rai 1, dalle ore 9,45. Per seguirla, sarà necessario sintonizzarsi sul tasto 1 del telecomando. L’evento, salvo cambi di programma, durerà fino alle ore 11,50.

Parata militare 2 giugno 2023 a Roma streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguire il tutto anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere gli eventi trasmessi dalla Rai da pc, tablet e smartphone grazie alla connessione internet.

Chi partecipa

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming la parata del 2 giugno 2023 a Roma, ma chi partecipa all’evento dei Fori Imperiali? Alla parata militare prendono parte tutte le forze armate italiane, tutte le forze di polizia della Repubblica, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la Protezione Civile e la Croce Rossa Italiana. Presenti poi, ovviamente, le Frecce Tricolori. E il programma? La mattina del 2 giugno il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alle ore 9,15 è atteso all’Altare della Patria, alla presenza delle più alte cariche Istituzionali. Mattarella dovrà deporre la corona d’alloro con il nastro tricolore com’è da tradizione e, in quel contesto, partiranno anche le Frecce Tricolori che dipingeranno di verde, bianco e rosso il cielo romano. Poi, dalle ore 9,45, la tradizionale sfilata militare, a cui il Presidente assisterà dalla tribuna presidenziale di via dei Fori Imperiali. La sera, invece, la facciata esterna del Torrino del Cortile d’Onore si tingerà di verde, rosso e bianco.