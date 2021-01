Paola Turci: biografia, incidente, vita privata, fidanzato, Pascale

Paola Turci (Roma, 12 settembre del 1964) è una cantautrice. I suoi esordi musicali risalgono alla metà degli anni 80 quando, non ancora ventenne, inizia a esibirsi in alcuni locali della movida romana. Qui viene notata da Mario Castelnuovo, grazie al quale ha la possibilità di firmare il primo contratto discografico. Questi scrive inoltre per lei il brano L’uomo di ieri, con cui si presenta al grande pubblico in occasione del Festival di Sanremo 1986, nella categoria Nuove proposte: nonostante l’eliminazione dalla gara, la giovane cantante desta l’attenzione della critica specializzata per via di uno stile musicale già molto personale, ricevendo anche gli elogi, tra gli altri, di Paolo Conte.

Paola Turci torna a Sanremo nelle edizioni 1987 e 1988, rispettivamente con Primo tango e Sarò bellissima, che le valgono entrambe il Premio della Critica tra le Nuove proposte. Sempre nel 1988 pubblica il suo disco d’esordio, Ragazza sola, ragazza blu. Nel 1989 inanella la sua quarta presenza in Riviera dove, oltre a far suo il terzo Premio della Critica consecutivo — tuttora un record —, ottiene finalmente la vittoria primeggiando nella categoria Emergenti grazie a Bambini, brano che ne consolida definitivamente la notorietà, e che la stessa cantante considererà tra i più importanti della sua carriera, quello “che più mi rappresenta”.

Nel 1990 sale per la quinta volta sul palco del Festival con Ringrazio Dio. In contemporanea esce l’album Ritorno al presente, che comprende fra l’altro anche Frontiera, presentato al Festivalbar. Nel 1991 esce Candido, il suo ultimo album su etichetta It. In estate si aggiudica la vittoria al Cantagiro, mentre qualche mese dopo ritorna in classifica grazie al duetto con Riccardo Cocciante nel brano E mi arriva il mare. Del 1993 è la sua sesta partecipazione al Festival di Sanremo con Stato di calma apparente, brano autobiografico con cui la cantante appare per la prima volta nelle vesti di autrice. Da qui prende definitivamente il via della sua carriera nonostante un grave incidente che la colpisce nel 1993.

Dal 18 novembre 2017 partecipa alla diciassettesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi come insegnante e membro della commissione di canto. Il 9 febbraio 2018 partecipa al 68esimo Festival di Sanremo duettando con l’artista in gara Noemi cantando il singolo Non smettere mai di cercarmi. Il 16 giugno 2018 canta in veste di Madrina d’Onore al Mantova Pride. Infine il Festival di Sanremo 2019 con il brano L’ultimo ostacolo.

Paola Turci: l’incidente

Alle ore 6,30 del 15 agosto 1993, mentre è al volante della Saab 900 Cabrio di un’amica, che la accompagna seduta dietro, diretta nel Golfo di Policastro per un concerto, rimane vittima di un terribile incidente stradale sull’autostrada Salerno-Reggio Calabria, all’altezza del casello di Torano Castello, da cui esce con gravi ferite e il volto parzialmente sfigurato dall’impatto. L’occhio destro viene salvato soltanto grazie all’intervento dei medici e ben dodici interventi chirurgici successivi, mentre il volto riceverà ben cento punti di sutura. Solo diversi anni dopo tornerà a parlare apertamente dell’incidente, ricordando che fino a quel momento aveva vissuto con “un senso di onnipotenza incredibile” e ammettendo di essere stata distratta alla guida dal telefono – cellulare.

Vita privata: fidanzati e marito

Negli anni 90 Paola Turci è stata sentimentalmente legata al tennista Paolo Canè. Il 2 luglio 2010 Paola ha sposato Andrea Amato, giornalista di R101: il matrimonio viene celebrato ad Haiti, nella cappella dell’Ospedale St. Damien. La coppia si è separata nel 2012. Negli ultimi tempi Paola Turci è tornata a far parlare di se per il gossip che la vedrebbe fidanzata con Francesca Pascale, la ex di Silvio Berlusconi. Le foto pubblicate dal settimanale Oggi hanno mostrato una coppia felice, innamorata e pronta ad andare avanti.

