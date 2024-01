Chi è Paola Cardinale, la compagna (moglie) di Biagio Antonacci, e l’ex Marianna, figlia di Morandi

Biagio Antonacci è uno dei cantanti più amati di sempre in Italia. La sua compagna è Paola Cardinale, ma non sono sposati. Antonacci nella sua vita ha avuto diverse storie d’amore molto importanti. In particolare due. L’artista è infatti stato a lungo legato (ma mai sposato) con la figlia di Gianni Morandi, Marianna, dalla quale ha avuto due figli, Paolo e Giovanni.

“Non mi sono mai sposato, ho fatto due figli con una donna con la quale non condividevo nemmeno la residenza scritta sui documenti, mi sono separato da lei e adesso sto con Paola, senza nessun legame formale, vivo con lei e sua figlia e mi ci sento padre, anche se non lo sono per legame biologico – ha raccontato Biagio Antonacci a Vanity Fair -. Quindi, sembra che io abbia dato un calcio a ogni forma di tradizione. Ma invece delle cose dentro le ho, e sono venute fuori soprattutto nella forma del senso di colpa ogni volta – ed è stato per scelta – in cui mi sono discostato da quello che avrei dovuto fare”.

Ma qual è la nuova compagna (“moglie”) di Biagio Antonacci? Il cantante, da anni, è il compagno di Paola Cardinale. I due vivono una bellissima storia d’amore dal 2014. Hanno una famiglia allargata, ma molto unita. Paola, la dolce metà di Biagio, è tredici anni più giovane del cantante e ha già una figlia. Ma conosciamola meglio. Paola Cardinale ha collaborato per un periodo con Fulvio Collovati, ex calciatore che ha militato nella nazionale italiana dopo mondiali di calcio del 1982, prendendo parte a diverse trasmissioni incentrate sullo sport, come Derby, in onda sull’emittente televisiva Telenord.

Paola Cardinale e Biagio Antonacci non sono ancora marito e moglie, a dispetto, invece, di quanto annunciato nel 2018 dal settimanale Chi. Le nozze si sarebbero dovute celebrare all’Isola d’Elba, ma, nonostante non si siano ancora celebrate, la loro relazione va a gonfie vele. A dicembre 2021, infatti, i due hanno festeggiato l’arrivo del terzogenito del cantante, il figlio Carlo.