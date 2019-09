Non è l’Arena, Pamela Prati ospite della prima puntata di stasera su La 7

Inizia stasera, domenica 22 settembre 2019, Non è l’Arena, la trasmissione di approfondimento di La 7 condotta da Massimo Giletti. Nella prima puntata di stasera, in onda dalle 20.35, ci saranno due grandi ospiti per inaugurare questa terza stagione. Tra i più attesi Matteo Renzi e Pamela Prati.

In particolare la showgirl, protagonista negli ultimi mesi con il caso del finto matrimonio con Mark Caltagirone, racconterà finalmente in diretta la sua verità sul caso di gossip (e non solo) dell’anno. Giletti ha così presentato questa ospitata: “Credo che il caso Prati sarà sicuramente ricordato nella storia, tra qualche tempo, quando tutto sarà chiaro, come una grande operazione per creare una fake news. Noi ci siamo andati dentro con un’inchiesta e quindi sono contento di poterla raccontare”.

Pamela Prati e Mark Caltagirone: l’assurda storia

L’altro ospite della prima puntata di Non è l’Arena 2019 è Matteo Renzi che ha da poco abbandonato il Pd per fondare una nuova forza politica, denominato Italia Viva, che sosterrà appieno il secondo Governo Conte.

“Quando annunciò il nostro matrimonio io non sapevo nulla”: parla l’ex marito di Pamela Prati

Intanto proprio a poche ore dalla sua partecipazione a Non è l’Arena, Pamela Prati ha lanciato un duro sfogo su Instagram: “Ora basta! Nessuno potrà essere me, nel bene e nel male, nessuno potrà raccontare la verità, quella che conosco solo io. E a nessuno permetterò di sostituirsi a me. Nessuno, se non io, ha pianto quelle lacrime e ha incassato tutto quegli insulti ingiusti, frutto di un silenzio che avevo deciso di mantenere. Nessuno potrà scrivere un libro sulla mia storia, nessuno può fare un film sulla mia tragedia, nessuno può lucrare sul mio dolore”.

Barbara D’Urso indiavolata contro Pamela Prati: “Mi ha preso in giro, venga in diretta a scusarsi”