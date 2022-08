Palio: trama, cast e streaming del film su La7

Questa sera, martedì 16 agosto 2022, va in onda il documentario Palio che racconta del celebre appuntamento sportivo che ogni anno anima la Toscana. Uscito nel 2015, è diretto da Cosima Spender e dura 91 minuti. Ecco qual è la trama del film.m

Trama e cast

Il documentario racconta del Palio, antica corsa di cavalli nota in tutto il mondo che ogni anno anima il cuore della Toscana. Prende vita a Siena e il documentario racconta l’evento attraverso l’occhio fotografico della regista Cosima Spender, che mostra anche la bellezza della città. La regista restituisce un ritratto affascinante di una tradizione antica e ancora oggi seguita dagli appassionati. La storia raccontata nel documentario nello specifico è quello di uno straniero in cerca di gloria che sfida il suo ex mentore, uno dei dominatori della competizione.

Streaming e TV

Dove vedere Palio in diretta TV e in streaming? Il documentario, come già detto, va in onda lunedì 16 agosto 2022 in prima serata su La7 a partire dalle ore 21:15. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 7 del telecomando. Chi dispone di un abbonamento alla pay-tv di Sky può trovarlo anche al tasto 107. Se invece vi interessa seguire il film in live streaming potete accedere gratuitamente alla piattaforma di LA7 che trovate qui.