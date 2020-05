Padre Pio: il cast del film tv con Sergio Castellitto

Questa sera, martedì 5 maggio 2020, alle ore 21,20 su Canale 5 torna Padre Pio, miniserie tv del 2000 per la regia di Carlo Carlei e prodotta da Angelo Rizzoli. La fiction, proprio come la concorrente prodotta da Rai Padre Pio – Tra cielo e terra, è stata presentata in occasione della chiusura della causa di beatificazione del frate di Pietrelcina e ne ripercorre la vita, dall’infanzia, all’ordinazione, alle stimmate. La serie vede come protagonista Sergio Castellitto. Al suo fianco altri grandi attori. Di seguito il cast (attori-ruolo) del film tv Padre Pio:

Sergio Castellitto – Padre Pio

– Padre Pio Jürgen Prochnow – visitatore apostolico

– visitatore apostolico Lorenza Indovina – Cleonice

– Cleonice Raffaele Castria – Padre Agostino da San Marco in Lamis

– Padre Agostino da San Marco in Lamis Flavio Insinna – Padre Paolino

– Padre Paolino Pierfrancesco Favino – Emanuele Brunatto

– Emanuele Brunatto Andrea Buscemi – Superiore

– Superiore Anita Zagaria – madre di Padre Pio

– madre di Padre Pio Bruno Cariello – padre di Padre Pio

– padre di Padre Pio Franco Trevisi – vescovo di Manfredonia

– vescovo di Manfredonia Fabio Bussotti – Fra Camillo

– Fra Camillo Roberto Chevalier – Padre Agostino Gemelli

– Padre Agostino Gemelli Gianni Bonagura – Padre Benedetto da San Marco in Lamis

– Padre Benedetto da San Marco in Lamis Loris Pazienza – Padre Pio bambino

– Padre Pio bambino Elio Germano – Padre Pio ragazzo

– Padre Pio ragazzo Tosca D’Aquino – Lea Padovani

– Lea Padovani Rosa Pianeta – Carmela Morcaldi

– Carmela Morcaldi Claudia Muzii – Filomena

– Filomena Camillo Milli – Monsignor Pannullo

– Monsignor Pannullo Adolfo Lastretti – Padre Raffaele

– Padre Raffaele Pietro Biondi – Alto Prelato

– Alto Prelato Sergio Albelli – il Viandante

In tv e streaming

Abbiamo visto il cast, ma dove è possibile vedere in tv e live streaming Padre Pio? La miniserie va in onda su Canale 5 da stasera, martedì 5 maggio 2020, a partire dalle 21,20. La rete ammiraglia Mediaset viene trasmessa sul quinto canale del vostro digitale terrestre, ma potete trovarla anche sul 505 (in HD) o sul 105 di Sky. Sarà possibile seguire il film anche in live streaming. Dove? Ovviamente su Mediaset Play, la piattaforma del Biscione che permette di vedere tutti i programmi che vanno in onda sulle reti Mediaset anche su pc, smartphone e tablet.

Per usufruire di Mediaset Play, vi basta accedere – è completamente gratis – con una mail o un account social e poi scegliere dal menu la diretta del canale che vi interessa. In questo caso, Canale 5. Sulla piattaforma, alcuni contenuti sono disponibili anche on demand, e quindi in ogni momento.

