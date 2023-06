Padre, madre, fratelli e sorelle di Elettra Lamborghini: la famiglia della cantante

Chi sono i genitori (padre e madre) di Elettra Lamborghini, ospite oggi a Domenica In? Ha fratelli o sorelle? Elettra Lamborghini è la più famosa fra gli ereditieri della nota famiglia, ma quello che molti ignorano è che la cantante ha dei fratelli e delle sorelle. Elettra Lamborghini è figlia di Tonino Lamborghini e nipote del più noto Ferruccio, il fondatore della storica azienda. Il padre della cantante è sposato con Luisa Peterlongo, da cui ha avuto cinque figli, ovvero i fratelli e le sorelle della nota cantante. Ma vediamo insieme come si chiamano e chi sono.

Ferruccio. Il fratello di Elettra, nato nel 1991, come suo padre ha da sempre manifestato una grande passione per i motori e oggi è un pilota di Moto2.

Poi c’è Ginevra, nata nel 1994; anche lei ha una grande passione per la musica e ha preso parte al GF Vip di Alfonso Signorini. Le due sorelle Lamborghini però non hanno un gran rapporto. Ginevra, comunque, suona il pianoforte e la chitarra.

Infine ci sono Flaminia e Lucrezia che sono le ultime due sorelle di Elettra Lamborghini; le due sono gemelle e sono nate nel 2001. Anche loro sono molto riservate e non amano essere al centro dell’attenzione; non fanno parte del mondo dello spettacolo e – pare – non hanno intenzione di farne parte un giorno.

Elettra Lamborghini ha diversi fratelli e sorelle, ma sappiamo che il gossip l’accompagna ovunque vada, nonostante la sua famiglia cerchi di starne sempre fuori. Nel 2019, infatti, è scoppiato un caso che vedeva una certa Flavia come figlia segreta di Tonino, avuta negli anni Ottanta da una donna napoletana. Il padre di Elettra Lamborghini ha smentito tutto e non si è mai saputa la verità in merito a questa situazione.