Out of Time: trama, cast e streaming del film

Questa sera, 30 ottobre 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Out of Time, film del 2003 diretto da Carl Franklin, con protagonista Denzel Washington. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Matthias Whitlock è il capo della polizia locale di Banyan Key, piccola cittadina della Florida. Durante un’operazione antidroga sequestra denaro e altro materiale determinante per la condanna del boss malavitoso Scarcetti. Il successo professionale si accompagna a una vita personale travagliata: Whitlock, che si sta separando dalla moglie Alex Diaz, ha una relazione con Ann Merai Harrison, vittima di un marito violento, Chris. Anche Alex è una poliziotta e, quando riceve una promozione a detective della squadra omicidi, lascia definitivamente la casa di Matt, che nel frattempo viene a sapere che Ann sta morendo a causa di un cancro. Dopo l’infausta diagnosi del medico, Ann decide di cambiare il beneficiario della sua polizza sulla vita, estromettendo il marito: alla sua morte, sarà Matt a guadagnare un milione di dollari. Whitlock, per poter aiutare Ann e far in modo che possa pagarsi le migliori cure private, preleva dalla cassaforte del comando di polizia i soldi sequestrati a Scarcetti…

Out of Time: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Out of Time, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Denzel Washington: Matthias Lee Whitlock

Eva Mendes: Alex Diaz-Whitlock

Robert Baker: Tony Dalton

John Billingsley: Chae

Dean Cain: Chris Harrison

Alex Carter: Paul Cabot

Sanaa Lathan: Ann Merai Harrison

Terry Loughlin: Agente Stark

Parris Buckner: Dottor Schider

Arian Waring Ash: Assistente di Schider

James Murtaugh: Dottor Frieland

Streaming e tv

Dove vedere Out of Time in diretta tv e live streaming? Il film va in onda stasera – sabato 30 ottobre 2021 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.