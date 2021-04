Oscar 2021 streaming e diretta tv: dove vedere la cerimonia di premiazione

Nella notte italiana tra domenica 25 e lunedì 26 aprile 2021 – due mesi dopo rispetto a quanto originariamente previsto, a causa della pandemia di Covid – negli Stati Uniti (al Dolby Theatre di Los Angeles) andrà in scena la 93esima edizione dei premi Oscar. Dove vedere la notte degli Oscar 2021 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La cerimonia di premiazione verrà trasmessa in chiaro – gratis – a partire dalle ore 00,15 di lunedì 26 aprile 2021 su Tv8 (canale 8 del digitale terrestre) e via satellite su Sky Cinema Oscar (canale 303) e su Sky Uno (108).

Oscar 2021 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma – riservata agli abbonati Sky – SkyGo. Ma quanto dura (durata) la notte degli Oscar 2021? Come detto, si parte alle ore 00,15 (l’orario d’inizio ufficiale della cerimonia di premiazione è fissato per le ore 2). La chiusura è invece prevista per le ore 5 del mattino. In tutto quindi la durata stimata della diretta tv italiana è di 4 ore e 45 minuti.

Previsioni: i favoriti

Abbiamo visto dove vedere la notte degli Oscar 2021 in diretta tv e live streaming, ma quali sono le previsioni sui vincitori? Vediamo insieme i favoriti secondo i bookmaker. Per il miglio film è il favorito numero uno è Nomadland con l’85.30 per cento di possibilità di vittoria. Il processo ai Chicago 7 è il secondo con una percentuale bassissima di 14.7 per cento. Seguono Una donna promettente (8.10 per cento), Minari (7.20 per cento), Judas and The Black Messiah (4.60 per cento), Mank (4.20 per cento), Sound of Metal (2.40 per cento) e The Father (1.50 per cento). La favorita per la miglior regia è Chloé Zhao. La regista di Nomadland, infatti, viene quotata con 94.20 per cento probabilità di vittoria agli Academy. Ma veniamo agli attori. Secondo i bookmakers, Chadwick Boseman avrà l’Oscar postumo per la sua interpretazione in Ma Rainey’s Black Bottom al 93.30 per cento. “Senza chance” Anthony Hopkins, quotato solo 13.20 per cento, star del film The Father, Riz Ahmed di Sound of Metal (7.30 per cento), Steven Yeun (4.10 per cento) di Minari e Gary Oldman (3.60 per cento) di Mank. L’Oscar 2021 per la miglior attrice protagonista dovrebbe invece andare a Carey Mulligan di Una donna promettente (42.20 per cento di possibilità di vittoria).

