Organ Trail: trama e cast del film su Sky Cinema

Questa sera, domenica 17 settembre 2023, alle ore 21.15 va in onda il film Organ Trail su Sky Cinema Uno. Si tratta di un survival horror western con Olivia Applegate e Sam Trammel che segue una donna sopravvissuta ad una spietata banda che cerca di recuperare il cavallo della sua famiglia. Vediamo insieme la trama e il cast.

Trama

Abigale (Olivia Applegate) e la sua famiglia cadono vittime di una banda di spietati cowboy mentre attraversano l’Oregon Trail. Come unica sopravvissuta, farà tutto il necessario per recuperare il suo unico bene terreno, il cavallo della sua famiglia, dalle grinfie dei banditi assetati di sangue.

Organ Trail: cast

Il cast prevede grandi attori. Protagonisti sono Olivia Applegate e Sam Trammel. Il cast include anche Clé Bennett (The Man in the High Castle), Zoé De Grand Maison (Riverdale), Nicholas Logan (Dopesick), Sam Trammell (True Blood), Jessica Frances Dukes (Ozark), Mather Zickel, Michael Abbott Jr. e Alejandro Akara. Il film è diretto dal regista americano Michael Patrick Jann che dirige il suo secondo lungometraggio cinematografico dopo la commedia Bella da morire (1999) con Kirsten Dunst, e lunga gavetta televisiva con film e serie tv (Reno 911!, The Goldbergs, Atypical Dirk Gently, The Good Doctor).

Streaming e tv

Dove vedere Organ Trail in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 17 settembre 2023 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.