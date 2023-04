Oreste Lionello: le cause della morte dell’attore ricordato a Oggi è un altro giorno

Quali sono state le cause della morte di Oreste Lionello, ricordato nella puntata odierna (18 aprile 2023) di Oggi è un altro giorno su Rai 1? Il noto attore e doppiatore è morto a Roma il 19 febbraio 2009 a causa di un tumore all’età di 81 anni; il giorno seguente è stata allestita la camera ardente nella Sala Protomoteca in Campidoglio e la mattina del 21 febbraio si sono celebrati i funerali nella Basilica di Santa Maria in Aracoeli, al quale furono presenti tantissimi fan, tra cui molti volti noti dello spettacolo del Bagaglino e della politica; dopo la cerimonia funebre il feretro è stato tumulato in un colombario nel Cimitero Monumentale del Verano di Roma.

Vita privata

Chi era la moglie di Oreste Lionello? L’attore è stato sposato con una donna di nome Eliana ed era padre di sei figli, dell’attore Luca e delle doppiatrici Cristiana e Alessia Lionello, poi di Fabio Luigi, Davide e Vivianna. Dopodiché ha avuto una compagna, Giuliana Graziani, fino alla fine della sua vita.

Oreste Lionello (Rodi, 18 aprile 1927 – Roma, 19 febbraio 2009) è stato un attore, cabarettista, doppiatore, direttore del doppiaggio, dialoghista, comico e conduttore televisivo italiano. Figlio di un militare di stanza a Rodi, allora possedimento italiano, è cresciuto a Reggio Calabria. Ha mosso i primi passi sul palcoscenico all’età di 10 anni, quando, vestito da valletto, chiudeva il sipario del Teatro Francesco Cilea a Reggio Calabria. Per gli studi universitari in Giurisprudenza si spostò all’Università degli Studi di Palermo. Nel 1953 ottenne la laurea, ed il medesimo anno entrò a far parte della Compagnia del Teatro Comico Musicale di Radio Roma della Rai. L’anno seguente approdò in televisione.

In un’intervista Woody Allen ha dichiarato: “Oreste Lionello mi ha reso per anni un attore molto migliore di quanto non fossi veramente. Ci siamo conosciuti personalmente e mi è sempre sembrato un uomo molto amabile e la mia grande popolarità in Italia è in gran parte dovuta a lui”.