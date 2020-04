One World Together At Home in tv e live streaming: dove vederlo

ONE WORLD TOGETHER AT HOME IN TV STREAMING – Questa notte, 18-19 aprile 2020, alle ore 01,45 (italiane) su Rai 1 va in scena One World Together At Home, il concerto benefico e casalingo di star mondiali unite per raccogliere fondi per gestire l’emergenza coronavirus. Dove vedere l’evento One World Together At Home in tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

L’evento musicale sarà trasmesso, a partire dalle ore 01,45, su Rai 1. La cronaca del megaconcerto benefico, organizzato da Lady Gaga insieme a Global Citizen per sostenere l’Organizzazione Mondiale della Sanità nella lotta al covid-19, è stata affidata ad Ema Stokholma e Fabio Canino.

One World Together At Home in live streaming

Dove vedere lo show in diretta streaming? Il Live Aid “casalingo” e mondiale verrà trasmesso anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita, previa registrazione (social o mail), RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi da pc, tablet e smartphone.

Dopo la diretta notturna (ore 01,45 Rai 1 e RaiPlay), One World Together At Home sarà trasmesso anche sui canali Viacombs in differita il 19 e 20 aprile. Quali sono questi canali? Di seguito date e canali: il 19 aprile (domenica) su Mtv (canale 130 di Sky) alle 21, su Vh1 (visibile sul 67 del digitale terrestre, sul 22 di Tivùsat e sul 715 di Sky) alle 22 e su Comedy Central (su Sky al canale 128) alle 23; il 20 aprile su Mtv alle 22.50, su Mtv Musica (canale 704 di Sky) alle 21, su Vh1 (visibile sul 67 del digitale terrestre, sul 22 di Tivùsat e sul 715 di Sky) alle 18 e su Comedy Central (su Sky al canale 128) a mezzanotte.

In radio

Abbiamo visto dove vedere One World Together At Home, ma in radio? L’evento sarà trasmesso in diretta su Rai Radio 2 sempre con la cronaca del duo Ema Stokholma-Fabio Canino. Insomma, sarà impossibile perdersi l’evento musicale dell’anno. Buona visione o ascolto!

Potrebbero interessarti One World Together At Home, stasera il concerto: cantanti e dove vederlo in tv e streaming Piero Chiambretti torna sui social dopo il Coronavirus e la morte della madre: “Steso” Ciao Darwin 8: stasera la replica Belli contro Brutti. Ecco chi è madre natura