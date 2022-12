Oltre la notte: trama, cast e streaming del film

Questa sera, venerdì 23 dicembre 2022, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Oltre la notte, film del 2017 diretto da Fatih Akın. Il film, la cui protagonista è l’attrice Diane Kruger, che interpreta una donna il cui marito e figlio vengono uccisi in un attentato dinamitardo, si ispira all’attentato terroristico di Colonia avvenuto nel 2004 da parte della cellula terroristica neonazista Nationalsozialistischer Untergrund (NSU). Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il film è diviso in tre atti: La famiglia, La giustizia e Il mare. Ciascun atto è sottolineato con un cartello e un video di Katja, Rocco e Nuri fatto con lo smartphone.

La famiglia

Katja è una donna tedesca sposata con il turco Nuri Sekerci, con il quale ha avuto un figlio, Rocco. Nuri anni prima è stato in prigione per spaccio di stupefacenti. Durante la detenzione ha studiato economia e una volta libero ha aperto un ufficio nel quartiere turco di Amburgo. Katja lascia il figlio Rocco all’ufficio col marito perché deve incontrare sua sorella nel pomeriggio. Mentre esce una ragazza lascia la sua bici di fronte all’ufficio di Nuri e Katja nota che non la lega con il lucchetto. Katja glielo fa notare, dicendole che molto probabilmente le ruberanno la bici. La ragazza risponde che tanto farà in fretta. Katja trascorre il pomeriggio in un bagno turco ma quando rientra scopre che c’è stato un attentato terroristico davanti all’ufficio: una bomba è esplosa proprio davanti all’entrata e, a breve, le viene detto che sia Nuri sia Rocco hanno perso la vita e sono le uniche due vittime. Katja rimane sconvolta e la polizia inizia subito a indagare sull’attentato, pensando che sia legato ai precedenti penali di Nuri e quindi alla mafia curda, turca o albanese. Katja si ricorda subito della ragazza che aveva lasciato la bici e ne descrive l’identikit.

La giustizia

Katja assiste al processo dei due sospettati dell’attentato, la coppia Edda e Andrè. La ragazza, Edda, è la stessa che Katja ha incontrato il giorno dell’attentato e che ha lasciato la bici. Danilo, l’avvocato e amico di Nuri, assiste Katja nel processo in cui lei è parte civile. Le prove sembrano schiaccianti, ma l’avvocato della coppia è testardo e insiste su svariate ipotesi pur di provare l’innocenza dei due ragazzi. Il padre di Andrè testimonia e racconta della presenza di materiali per poter creare una bomba nel garage del figlio, di cui dice che è un seguace di Adolf Hitler.

Il mare

Nell’atto conclusivo del film Katja va in Grecia e cerca Andrè e Edda per vendicarsi. Sa che sono in Grecia perché ha visto una loro foto online in cui sono nell’hotel dell’uomo greco chiamato a testimoniare. Katja va all’hotel ma non trova i ragazzi. Poi si presenta l’uomo greco che la riconosce e la insegue ma Katja riesce a scappare. Poi è lei che a sua volta segue l’uomo verso una spiaggia e lì trova Andrè e Edda accampati in un camper. Katja li spia e una volta rientrata nel suo appartamento prepara una bomba fatta nello stesso modo di quella preparata dalla coppia per l’attentato (vede gli schizzi del progetto).

Oltre la notte: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Oltre la notte, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Diane Kruger: Katja Sekerci

Denis Moschitto: Avv. Danilo Fava

Numan Acar: Nuri Sekerci

Samia Chancrin: Birgit

Johannes Krisch: Avv. difesa Haberbeck

Ulrich Tukur: Jürgen Möller

Ulrich Brandhoff: André Möller

Hanna Hilsdorf: Edda Möller

Henning Peker: comm. Gerrit Reetz

Hartmut Loth: Richter Grabow

Rafael Santana: Rocco Sekerci

Christa Krings: sig.ra Petersen

Siir Eloglu: sig.ra Sebnem

Yannis Economides: Nikolas Makaris

Streaming e tv

Dove vedere Oltre la notte in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 23 dicembre 2022 – alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.