Olè: trama, cast e streaming del film con Massimo Boldi

Olè: trama, cast e streaming del film

Questa sera, venerdì 12 giugno 2020, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Olè, film del 2006 con Massimo Boldi e Vincenzo Salemme diretto da Carlo Vanzina. Ma qual è la trama? E il cast completo? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Archimede Formigoni e Salvatore Rondinella sono due professori di un liceo classico. I due (tra cui non scorre buon sangue a causa di una rivalità sentimentale) accompagnano una classe in gita scolastica in Spagna. Durante il viaggio incontrano casualmente Enzo Antonelli, padre divorziato dello studente Ugo, diretto in vacanza a Ibiza con la fidanzata Jennifer.

Durante una visita guidata a Siviglia, la classe incontra una classe femminile di un liceo americano: incontro che fa scoccare l’amore tra Ugo e Nicole Morrison, una studentessa figlia di un senatore. Inoltre Maggie, professoressa di ginnastica della classe americana, nutre un forte interesse per Archimede, che ricambia l’affetto, ma nessuno dei due ha il coraggio di dichiararsi.

A frapporsi tra i due innamorati ci pensa Salvatore, che conquista Maggie con un tiro mancino nei confronti del povero Archimede. Così Salvatore esce a cena con Maggie, rivelandole però il suo fallo con un gesto generoso, facendo scoccare di nuovo la scintilla tra Archimede e Maggie. Tornati in Italia, Archimede e Maggie si sposano a Venezia.

Olè: il cast completo del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast completo del film Olè? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Massimo Boldi: prof. Archimede Formigoni

Vincenzo Salemme: prof. Salvatore Rondinella

Daryl Hannah: Maggie Granger

Enzo Salvi: Enzo Antonelli

Natalia Estrada: Ana Montez

Francesca Lodo: Jennifer

Armando De Razza: Diego De La Vega

Brigitta Boccoli: Margherita

Federico Zanandrea: Mongini

Niccolò Contrino: Ugo Antonelli

Ashley Burritt: Nicole Morrison

Kim Grogg: miss Sally

Nicoletta Boris: prof.ssa Cataldi

Luis Molteni: preside

Gorka Aguinagalde: poliziotto spagnolo

Antonello Morroni: spagnolo cocainomane

Clelia Piscitello: Evelina, sorella di Archimede

Simonetta Guarino: Clotilde, sorella di Archimede

George McDaniel: senatore Morrison

Andrea Langi: Janet

Giovanni Trevisanello: cuoco

Roberto Pedicini: voce narrante

Streaming

Dove vedere il film Olè in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 12 giugno 2020 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

