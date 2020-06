Ogni cosa è illuminata: ospiti e anticipazioni oggi, 25 giugno

Oggi, giovedì 25 giugno 2020, su Rai 3 va in onda il terzo appuntamento con Ogni Cosa è Illuminata, programma condotto da Camila Raznovich che coniuga divulgazione e intrattenimento. Alla luce dei cambiamenti epocali che la pandemia ha innescato, la conduttrice, insieme a diversi ospiti, nel corso delle puntate ragionerà sui grandi temi dei nostri tempi come ecologia, tecnologia, cultura, sostenibilità, evoluzione della società, del costume, e di tutto ciò che ruota intorno al percorso dell’evoluzione umana. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti per la puntata di oggi, 25 giugno 2020, di Ogni cosa è illuminata? Di seguito tutte le informazioni.

Ospiti e anticipazioni

La serata di oggi, 25 giugno 2020, di Ogni cosa è illuminata vedrà tra gli ospiti Stefano Fresi, in rappresentanza del mondo dell’arte e dello spettacolo ancora bloccato dalle norme anticontagio, che racconterà in modo ironico la “Quarantena dell’artista”. Ci saranno poi il direttore del Museo Egizio di Torino Christian Greco e Francesco Vezzoli, uno degli artisti contemporanei italiani più affermati a livello internazionale. Con loro si parlerà della riapertura dei musei. Nel corso della puntata sarà affrontato anche il tema dei migranti e di come, nel periodo post pandemia, debbano essere gestiti i flussi migratori con Filippo Grandi, Commissario dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e Paolo Magri uno dei massimi esperti di politiche internazionali. Infine uno sguardo al futuro: si parlerà di Smart Cities con Francesca Bria, Presidente del Fondo Nazionale Innovazione e Carlo Ratti, il famoso architetto e ingegnere italiano.

Ogni cosa è illuminata in tv e live streaming

Dove vedere Ogni cosa è illuminata in tv e live streaming? Come detto, il programma va in onda oggi – 25 giugno 2020 – alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma RaiPlay.it.

