Oggi è un altro giorno, Serena Bortone si è infortunata alla mano: come sta, cosa è successo

Perché Serena Bortone ha un gesso alla mano/braccio sinistro? Cosa è successo? Nelle scorse ore i telespettatori del programma Oggi è un altro giorno hanno mostrato la loro preoccupazione nel momento in cui hanno notato un dettaglio che riguarda la presentatrice della trasmissione. Serena Bortone, infatti, si è presentata in studio con una fasciatura al braccio sinistro e alla mano.

In tanti hanno pensato che Serena Bortone possa aver avuto un incidente domestico. In realtà le cose non stanno in questo modo, secondo quanto lei stessa ha dichiarato nel corso del programma. Serena ha deciso di rassicurare immediatamente il pubblico dei telespettatori di Oggi è un altro giorno. È stato Samuel Peron a chiederle che cosa le fosse capitato e lei ha detto che ha dovuto affrontare un intervento chirurgico al polso. La conduttrice del talk show Rai ha, infatti, spiegato, rispondendo alle domande di Peron, che si è dovuta operare e che quella è stata una vera e propria evoluzione del malessere che ha avuto per diverso tempo al polso.

