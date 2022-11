Perché Oggi è un altro giorno non va in onda: il motivo del cambio di programma su Rai 1

Perché oggi, mercoledì 2 novembre 2022, su Rai 1 non va in onda Oggi è un altro giorno? Il programma di Serena Bortone non verrà trasmesso per lasciare spazio al ricordo di Gigi Proietti, morto due anni fa, giorno del suo 80esimo compleanno. Rai 1 ha infatti deciso di trasmettere uno dei grandi film interpretati dall’attore romano: “Preferisco il paradiso” in cui interpreta San Filippo Neri. Di seguito il palinsesto di Rai 1 per oggi pomeriggio:

Ore 14,05 Preferisco il Paradiso

Ore 16,05 Il paradiso delle signore

Ore 16,55 TG1

Ore 17,05 La vita in diretta

Ore 18,45 L’Eredità

Ore 20 TG1

Quando torna

Ma quando torna Oggi è un altro giorno? Le puntate, se non ci saranno ulteriori cambiamenti, torneranno in onda regolarmente già domani, giovedì 3 novembre 2022, alla solita ora (14,05).

Streaming e tv

Abbiamo visto perché Oggi è un altro giorno non va in onda, ma dove è possibile vedere in diretta tv e live streaming le varie puntate del programma? Il programma viene trasmesso tutti i giorni su Rai 1. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul primo canale del vostro digitale terrestre, o sul 501 per la versione in HD. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 101 del vostro telecomando. Ma il programma è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma RaiPlay, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. RaiPlay è completamente gratuita: per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network.