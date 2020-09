Ocean’s 8 streaming e diretta tv: dove vedere il film

Questa sera, mercoledì 9 settembre 2020, alle ore 21,20 su Canale 5 va in onda Ocean’s 8, film del 2018 diretto da Gary Ross. La pellicola è sequel e spin-off al femminile della trilogia Ocean’s. Dove vedere il film Ocean’s 8 in tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In diretta tv

Il film, come detto, va in onda oggi – mercoledì 9 settembre 2020 – alle ore 21,20 in chiaro (gratis) su Canale 5 (Mediaset) a partire dalle ore 21,20.

Ocean’s 8 streaming live

Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone. Sempre su MediasetPlay sarà possibile recuperare il film grazie alla funzione ondemand.

Cast

Abbiamo visto dove vedere Ocean’s 8 in tv e live streaming, ma qual è il cast del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Sandra Bullock: Debbie Ocean

Cate Blanchett: Lou

Anne Hathaway: Daphne Kluger

Mindy Kaling: Amita

Sarah Paulson: Tammy

Awkwafina: Constance

Rihanna: Palla Nove

Helena Bonham Carter: Rose Weil

Dakota Fanning: Penelope Stern

Richard Armitage: Claude Becker

James Corden: John Frazier

Adriana Lima: Adriana

Nathanya Alexander: Veronica Ball

Elliott Gould: Reuben Tishkoff

