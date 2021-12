Oblivion: trama, cast e streaming del film

Stasera, domenica 5 dicembre 2021, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Oblivion, film del 2013 scritto e diretto da Joseph Kosinski con protagonista Tom Cruise. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel 2077, in un mondo post-apocalittico, Jack Harper è un tecnico stanziato sulla Terra ormai abbandonata poiché contaminata dalle radiazioni e stravolta dai fenomeni meteorologici causati dalla distruzione della Luna, conseguenza dell’invasione aliena e della successiva guerra nucleare vinta dai terrestri contro degli extraterrestri chiamati Scavengers. Jack risiede insieme alla compagna Victoria Olsen in una torre a 1000 metri di altezza: il loro compito consiste nel garantire l’integrità e il funzionamento delle idro-trivelle, giganteschi macchinari che risucchiano l’acqua dagli oceani per creare nuova energia, ed eseguire la manutenzione dei droni, sofisticati robot-guerrieri volanti, programmati per sterminare gli Scavengers sopravvissuti e proteggere le idro-trivelle. Affinché Jack possa eseguire la sua missione al meglio, gli è stata tolta ogni memoria della vita passata. La coppia, tramite comunicazioni video, prende ordini dal loro supervisore “Sally”, una donna che risiede nel Tet, una colonia spaziale a forma di tetraedro che orbita intorno alla Terra e ospita gli ultimi sopravvissuti in attesa di abbandonare la Terra per recarsi su Titano, la nuova dimora scelta dagli umani per sopravvivere. Quando le idro-trivelle avranno raccolto abbastanza energia per il Tet, Jack e Victoria lasceranno definitivamente la torre per raggiungere la loro nuova casa. Jack è spesso tormentato da sogni e flashback riguardanti New York prima dell’invasione degli Scavengers e da ricorrenti visioni di una donna misteriosa; egli non vuole convincersi che la Terra sia del tutto perduta poiché ha scoperto un luogo, sulle rive di un lago, in cui il terreno è fertile e vitale e dove egli ha costruito una capanna in cui conserva oggetti del passato. Victoria invece vuole solo completare la missione e lasciare la Terra per sempre. Mancano solo due settimane alla partenza, ma Jack vuole sapere per quale motivo gli Scavengers superstiti siano diventati più aggressivi e come essi siano riusciti a mettere fuori uso numerosi droni, rubandone le celle energetiche. Durante uno dei giri di pattuglia a bordo del suo velivolo, Jack entra in un anfratto sotterraneo, cercando quello che pensa essere un drone malfunzionante che deve riparare, ma in realtà si trattava di una trappola…

Oblivion: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Oblivion, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Tom Cruise: Jack Harper

Morgan Freeman: Malcolm Beech

Olga Kurylenko: Julia Rusakova

Andrea Riseborough: Victoria Olsen

Nikolaj Coster-Waldau: Sykes

Zoë Bell: Kara

Melissa Leo: Sally

Streaming e tv

Dove vedere Oblivion in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – domenica 5 dicembre 2021 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di seguire i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.