Oblivion: trama, cast e streaming del film con Tom Cruise

Questa sera, marcoledì 4 dicembre 2019, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda il film Oblivion, scritto, diretto e prodotto da Joseph Kosinski, con protagonista Tom Cruise. Pellicola fantascientifica uscita nelle sale cinematografiche nel 2013. Ma qual è la trama del film? E il cast? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Siamo nel 2077, in un mondo post-apocalittico. Jack Harper (Tom Cruise) è un tecnico di stanza sulla Terra ormai abbandonata, poiché contaminata dalle radiazioni e stravolta dai fenomeni meteorologici causati dalla distruzione della Luna susseguente un’invasione aliena e la successiva guerra nucleare, vinta dai terrestri contro gli extraterrestri chiamati Scavengers.

Jack risiede in una torre a 2000 metri di altezza insieme a Victoria (Andrea Riseborough): il loro compito consiste nel garantire l’integrità e il funzionamento delle idro-trivelle, giganteschi macchinari che risucchiano l’acqua dagli oceani per creare nuova energia, ed eseguire la manutenzione dei droni, sofisticati robot-guerrieri volanti, programmati per sterminare gli Scavengers sopravvissuti e proteggere le idro-trivelle.

A Jack è stata tolta la memoria: non ricorda nulla della vita passata. La coppia, tramite comunicazioni video, prende ordini da “Sally” (Melissa Leo), una donna che risiede nel Tet, una colonia spaziale a forma di tetraedro che orbita intorno alla Terra e ospita gli ultimi sopravvissuti in attesa di abbandonare la Terra per recarsi su Titano, la nuova dimora scelta dagli umani per sopravvivere. Quando le idro-trivelle avranno raccolto abbastanza energia per il Tet, Jack e Victoria lasceranno definitivamente la torre per raggiungere la loro nuova casa.

Jack è spesso tormentato da sogni e flashback riguardanti New York prima dell’invasione degli Scavengers e da ricorrenti visioni di una donna misteriosa. Il protagonista del film Olblivion non vuole convincersi che la Terra sia del tutto perduta poiché ha scoperto un luogo in cui il terreno è fertile e vitale. Victoria invece vuole solo completare la missione e lasciare la Terra per sempre.

Quando mancano solo due settimane alla partenza Jack vuole sapere per quale motivo gli Scavengers superstiti siano diventati più aggressivi e come essi siano riusciti a mettere fuori uso numerosi droni, rubandone le celle energetiche. Durante uno dei giri di pattuglia a bordo del suo velivolo Jack entra in un anfratto sotterraneo, cercando quello che pensa essere un drone malfunzionante che deve riparare, ma in realtà cade in trappola e viene quasi catturato dagli Scavengers, venendo salvato dall’arrivo di un altro drone, che lo libera uccidendo tutti.

All’alba del giorno seguente Jack e Victoria sono svegliati dall’esplosione di una idro-trivella: Jack si reca sul posto e scopre che la causa della distruzione è stata una cella energetica di un drone. Più tardi viene inviato da Victoria a indagare su un segnale sconosciuto e sospetto, scoprendo che è emanato da un radiofaro degli alieni. Più avanti Jack vede un oggetto spaziale precipitare dal cielo, attirato dal radiofaro alieno. Nonostante Sally gli ordini di rientrare, Jack si reca sul punto dell’impatto e vi trova il relitto di una navicella spaziale, l’Odyssey, e capsule d’ibernazione contenenti i membri dell’astronave abbattuta. Arriva anche un drone, che inizia ad eliminare i sopravvissuti senza alcun motivo apparente, poiché si tratta di umani e non di alieni. Jack però riesce a salvare una ragazza, Julia Rusakova (Olga Kurylenko), che è identica alla donna che spesso riempie le sue visioni.

Il mattino seguente Jack e Julia vengono catturati dagli Scavengers e portati in una base sotterranea, dove Jack scopre che gli alieni sono in realtà umani sopravvissuti, guidati dall’anziano marine Malcolm Beech (Morgan Freeman), che gli racconta come l’intera storia degli Scavengers sia un’invenzione e come Jack in origine fosse un astronauta inviato nel 2017, sessant’anni prima, verso Titano per indagare sul misterioso Tet, responsabile della distruzione della Luna e dei conseguenti cataclismi che hanno sconvolto il pianeta.

Inoltre gli viene svelato che la storia del suolo contaminato dalle radiazioni è totalmente falsa, perché gli esseri umani non hanno mai avuto il tempo di usare le armi nucleari. Beech vorrebbe lanciare un drone zeppo di celle energetiche contro il Tet per distruggerlo, ma i droni rispondono solo ai comandi vocali di Jack. Improvvisamente la base della resistenza umana è attaccata da un drone inviato da Victoria, ma i ribelli riescono a resistere. Jack si rifiuta inizialmente di cooperare con Beech e questi lo lascia andare con Julia.

Jack si reca con Julia alle rovine dell’Empire State Building e la donna rivela a Jack che lei un tempo era sua moglie. Nonostante lo shock Jack trova finalmente il nesso di tutte le sue visioni e capisce che Beech gli ha riferito la verità.

Tornati nella residenza di Jack i due sono accolti da una disperata Victoria che, notata la complicità tra i due e sentendosi tradita, ha riferito a Sally quanto oramai Jack sia inadatto alla missione. Sally attiva un drone posto nell’abitazione con lo scopo di eliminarli, ma a venire uccisa è la sola Victoria.

I due, sfuggiti alla caccia di altri tre droni inviati da Sally, precipitano con il velivolo in una zona desertica all’interno di un’area radioattiva, dove un esterrefatto Jack si ritrova faccia a faccia con un individuo identico a lui, ma portante il numero 52 (Jack invece ha come codice identificativo il numero 49), atterrato nelle vicinanze per riparare un drone appena abbattuto. Jack capisce ora che le aree contaminate sono in realtà zone di competenza degli altri suoi cloni, con i quali non avrebbe dovuto avere contatti. Jack si scontra con il numero 52, riuscendo a metterlo fuori combattimento e a legarlo, per poi mettere al riparo Julia, ferita nello scontro.

A questo punto Jack ha tutti gli elementi per ricostruire la verità: il Tet è in realtà un’entità aliena che, dopo avere distrutto la Luna, ha clonato migliaia di volte lui e Victoria, facendone un esercito per vincere gli ultimi esseri umani sopravvissuti ai disastri causati dalla distruzione della Luna; il Tet ha inviato sulla Terra lui e Victoria con il compito di sorvegliare le idro-trivelle, trasformando l’acqua liquida in energia di fusione, in un processo che viene eseguito su tutti i pianeti degli altri sistemi conquistati che, come la Terra, siano dotati di riserve d’acqua.

I ribelli nel frattempo sono nuovamente attaccati da altri droni inviati da Sally e, nonostante riescano ad abbatterli, perdono in modo irreparabile il drone manomesso da Jack, mentre Beech viene ferito a morte. Jack decide allora di entrare all’interno del Tet con il velivolo, portando con sé Julia nella capsula di ibernazione, visto che Sally ha manifestato l’intenzione di conoscere Julia per clonarla, in modo da creare una “squadra più efficiente”.

Jack vola quindi verso il Tet. Jack raggiunge la colossale struttura aliena e finalmente si ritrova al cospetto di Sally, che appare come un’entità meccanica senziente di forma tetraedrica, che non dà spiegazioni sulla sua venuta nel sistema solare, ma si autoproclama un dio per avere restituito la vita a Jack. Il protagonista di Oblivion quindi attiva una bomba nucleare distruggendo il Tet e causando l’istantanea disattivazione di tutti i droni.

Oblivion: il cast

Ecco il cast (gli attori principali) del film Oblivion, in onda stasera su Italia 1:

Tom Cruise: Jack Harper

Morgan Freeman: Malcolm Beech

Olga Kurylenko: Julia Rusakova

Andrea Riseborough: Victoria Olsen

Nikolaj Coster-Waldau: Sykes

Zoë Bell: Kara

Melissa Leo: Sally

Oblivion streaming e tv: dove vedere il film

Il film Oblivion, come detto, sarà visibile in chiaro, gratis, su Italia 1 a partire dalle ore 21,20 di oggi, 4 dicembre 2019. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.

