Non sono una signora streaming e diretta tv: dove vedere lo show di Alba Parietti, 13 luglio

Non sono una signora è lo show che va in onda su Rai 2 questa sera, 13 luglio 2023, con la terza puntata dalle ore 21.20 con la conduzione di Alba Parietti. Il programma ci porta a scoprire il mondo delle Drag Queen e la loro arte, per un genere del tutto nuovo per la tv italiana. In ogni puntata saranno protagonisti cinque celebrità del mondo dello spettacolo, del cinema, del teatro, dello sport e della cultura. Resi irriconoscibili da un team di esperti in make-up e styling, i concorrenti si metteranno in gioco e si sfideranno, per una sera, nei panni di splendide Drag Queen, sottoponendosi a un training con esperti del settore. Ma vediamo insieme dove vedere in diretta tv e in streaming Non sono una signora.

In tv

Appuntamento su Rai 2 in prima serata ogni giovedì dal 29 giugno 2023 alle ore 21.20 per cinque settimane. Alba Parietti sarà affiancata in studio da Mara Maionchi, Sabrina Salerno, Filippo Magnini, e Cristina D’Avena, che costituiranno il “panel vip” di “Non sono una signora”.

Non sono una signora streaming live

Se non siete a casa potete seguire Non sono una signora in diretta streaming o recuperare le puntate on demand grazie alla app gratuita di Rai Play.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vederlo in streaming, ma quante puntate sono previste per Non sono una signora? In tutto cinque, ogni giovedì dal 29 giugno.